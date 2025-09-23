Samsung đối mặt bài toán lãnh đạo trong ngành bán dẫn toàn cầu

Các nguồn tin trong ngành ngày 23/9 cho hay ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu đang đứng trước những thách thức to lớn từ cạnh tranh công nghệ, trí tuệ nhân tạo và căng thẳng địa chính trị, trong đó vai trò lãnh đạo doanh nghiệp trở thành yếu tố quyết định.

Năm tập đoàn hàng đầu gồm Samsung Electronics, Intel, SK hynix, Micron và TSMC đang thử nghiệm các mô hình quản trị khác nhau, đặt ra câu hỏi ai sẽ dẫn dắt - những chủ sở hữu giàu tầm nhìn hay các nhà quản lý chuyên nghiệp chú trọng sự ổn định.

Samsung là trường hợp điển hình của mô hình lãnh đạo dựa trên gia tộc. Từ những quyết định táo bạo của nhà sáng lập Lee Byung Chul và cố Chủ tịch Lee Kun Hee, tập đoàn đã vươn lên vị trí hàng đầu.

Tuy nhiên, sau cú sốc chính trị-pháp lý liên quan đến Phó Chủ tịch Lee Jae Yong, cấu trúc điều hành tập trung đã rạn nứt.

Gần đây, Samsung bổ sung nhiều chuyên gia bán dẫn vào hội đồng quản trị, đánh dấu sự thay đổi hướng tới quản trị kết hợp, song vẫn còn nhiều tranh cãi liệu ban điều hành chuyên nghiệp có đủ sức đưa ra quyết định hàng nghìn tỷ won trong bối cảnh thị trường suy giảm.

Trong khi đó, Nvidia đang gây chú ý với việc thế hệ trẻ trong gia đình nhà sáng lập Jensen Huang tham gia lãnh đạo các dự án trí tuệ nhân tạo và robot. Đây được coi là bước chuyển giao thế hệ độc đáo, khác biệt với mô hình thuần túy chuyên nghiệp của Micron, vốn thận trọng trong đầu tư và phụ thuộc nhiều vào các cổ đông tổ chức.

Intel lại minh chứng cho hạn chế của quản trị quan liêu. Sau khi sa thải Giám đốc điều hành (CEO) Pat Gelsinger, hội đồng quản trị của doanh nghiệp này đã mời ông Lip-Bu Tan trở lại với cam kết khôi phục định hướng kỹ thuật. Ông Tan cắt giảm bộ máy cồng kềnh, thúc đẩy công nghệ 1,4 nanomet nhằm giành lại vị thế.

SK hynix đối mặt thách thức tài chính khi nợ nần tăng cao do thương vụ mua lại Solidigm, song đã nhanh chóng cải thiện nhờ bùng nổ bộ nhớ HBM.

TSMC, ngược lại, tiếp tục khẳng định mô hình kế thừa có hệ thống với ban lãnh đạo được đào tạo lâu dài và hội đồng quản trị quốc tế hóa.

Giới phân tích nhận định chưa có mô hình quản trị nào tối ưu cho ngành bán dẫn. Tuy nhiên, trong lĩnh vực mà một quyết định có thể làm thay đổi hàng tỷ USD, cấu trúc lãnh đạo và tính độc lập của hội đồng quản trị được xem là yếu tố sống còn để bảo đảm sức cạnh tranh lâu dài./.

