Samsung và SK hynix “gặp khó” khi xuất khẩu thiết bị sản xuất chip

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, hai tập đoàn điện tử hàng đầu của Hàn Quốc là Samsung Electronics và SK hynix sẽ bị Bộ Thương mại Mỹ hủy quy chế “người dùng cuối được xác thực” (VEU), theo một thông báo vừa được đưa ra ngày hôm qua.

Điều này đồng nghĩa với việc hai tập đoàn của Hàn Quốc sẽ phải xin giấy phép riêng khi muốn xuất khẩu thiết bị sản xuất chip của Mỹ sang các nhà máy tại Trung Quốc.

Trong thông báo trên Công báo Liên bang, Cục Công nghiệp và An ninh (BIS) thuộc Bộ Thương mại Mỹ cho biết sẽ sửa đổi danh sách các đơn vị được cấp phép VEU tại Trung Quốc, loại bỏ Samsung, SK hynix và Intel.

Quyết định có hiệu lực sau 120 ngày kể từ ngày 2/9.

Bộ trên nhấn mạnh sẽ không cấp giấy phép để mở rộng công suất hoặc nâng cấp công nghệ cho các nhà máy của các doanh nghiệp trên tại Trung Quốc.

Trước đó, dưới thời chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden, Samsung Electronics và SK hynix từng được chỉ định vào danh sách VEU.

Quy chế này giúp giảm bớt gánh nặng xin giấy phép, cho phép các doanh nghiệp xuất khẩu một số thiết bị bán dẫn của Mỹ tới các cơ sở đã được phê duyệt sẵn theo hình thức ủy quyền chung, thay vì phải xin giấy phép xuất khẩu riêng lẻ cho từng trường hợp.

Bộ Thương mại Mỹ cho biết việc thu hồi quy chế VEU nhằm “khép lại lỗ hổng còn sót lại từ thời chính quyền tiền nhiệm."

Thứ trưởng Thương mại phụ trách công nghiệp và an ninh Jeffrey Kessler được dẫn lời cho biết Chính quyền của Tổng thống Donald Trump sẽ khắc phục mọi “lỗ hổng” trong kiểm soát xuất khẩu, đặc biệt là những lỗ hổng khiến các công ty Mỹ chịu bất lợi trong cạnh tranh.

Mỹ ngày càng siết chặt quy định về xuất khẩu công nghệ cao sang Trung Quốc trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt giữa hai siêu cường liên quan đến vị thế công nghệ, an ninh hàng hải và nhiều lĩnh vực khác.

Phản ứng trước động thái này, Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ nỗ lực giảm thiểu tác động tới các doanh nghiệp sản xuất chip trong nước.

Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc cho biết Seoul đã được phía Mỹ thông báo trước về quyết định chấm dứt quy chế VEU đối với Samsung và SK hynix.

Chính phủ Hàn Quốc đã trao đổi chặt chẽ với phía Mỹ về những điều chỉnh có thể xảy ra, cũng như nỗ lực đảm bảo vận hành ổn định các cơ sở sản xuất chip của Hàn Quốc tại Trung Quốc để không ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu.

Bộ Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc cam kết sẽ tiếp tục phối hợp với Mỹ để giảm thiểu tác động đến các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Hiện Samsung Electronics đang vận hành một nhà máy sản xuất bộ nhớ flash NAND và một nhà máy xử lý đóng gói bán dẫn tại hai thành phố Tây An và Tô Châu của Trung Quốc.

Trong khi đó, SK hynix có 3 cơ sở sản xuất bán dẫn ở Trung Quốc, gồm một nhà máy DRAM ở Vô Tích, một nhà máy đóng gói ở Trùng Khánh và một nhà máy NAND mua lại từ Intel ở Đại Liên. Ước tính, sau khi Mỹ áp hạn chế mới, hai tập đoàn này sẽ phải xin khoảng 1.000 đơn cấp phép xuất khẩu mới mỗi năm./.

