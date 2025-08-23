Nhà Trắng nắm 10% cổ phần Intel: Bước ngoặt trong chiến lược bán dẫn của Mỹ

Ngày 22/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Intel thông báo nhà sản xuất chip này đã đồng ý trao cho chính phủ 10% cổ phần. Theo thỏa thuận, Chính phủ Mỹ sẽ nhận được 433,3 triệu cổ phiếu phổ thông, tức 9,9% cổ phần của Intel, với tổng trị giá 8,9 tỷ USD, tương đương 20,47 USD/cổ phiếu.

Mức giá này thấp hơn khoảng 4 USD so với mức đóng cửa của cổ phiếu này phiên 22/8. Trong khoản đầu tư 8,9 tỷ USD nói trên của Chính phủ Mỹ, 5,7 tỷ USD là tiền trợ cấp chưa giải ngân thuộc Đạo luật CHIPS và Khoa học, một đạo luật quan trọng được thông qua trong nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Joe Biden, cùng với 3,2 tỷ USD từ chương trình Secure Enclave. Intel cho biết ngoài khoản này, công ty đã nhận 2,2 tỷ USD tài trợ theo Đạo luật CHIPS, nâng tổng số tiền lên 11,1 tỷ USD.



Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick cho rằng thỏa thuận lịch sử này củng cố vị thế dẫn đầu của Mỹ trong lĩnh vực chất bán dẫn. Đó là một thỏa thuận "công bằng với Intel và người dân Mỹ."



Ông Trump tuyên bố chính phủ không trả bất kỳ khoản tiền nào cho số cổ phiếu trên sau các cuộc đàm phán với CEO Intel, Lip-Bu Tan. Trong khi đó, Intel cho biết chính phủ chỉ sở hữu thụ động đối với nhà sản xuất chip này, không có ghế trong hội đồng quản trị, không có quyền quản trị hay tiếp cận thông tin đặc biệt.



Intel là một trong những công ty mang tính biểu tượng nhất của Thung lũng Silicon, nhưng bị mất lợi thế trước các nhà sản xuất lớn của châu Á là TSMC và Samsung.

Trong một tuyên bố, ông Tan cho biết Intel cam kết đảm bảo các công nghệ tiên tiến nhất thế giới được sản xuất tại Mỹ. Tập đoàn đang đầu tư hơn 100 tỷ USD để mở rộng các nhà máy tại Mỹ.



Thỏa thuận mới đạt được giúp quan hệ giữa ông Trump và CEO Intel bớt căng thẳng, sau khi ông chủ Nhà Trắng gần đây kêu gọi ông Tan từ chức vì mối quan hệ với các doanh nghiệp Trung Quốc.

Hồi tháng 7/2025, ông Tan cho biết Intel đã hủy kế hoạch sản xuất ở Đức và Ba Lan. Tập đoàn cũng giảm tốc độ xây dựng ở Ohio và giám sát chặt chẽ chi tiêu. Tháng trước, Intel thông báo kế hoạch sa thải 15% nhân sự của tập đoàn gần như hoàn tất./.

Tổng thống Mỹ Donald Trump thay đổi quan điểm về CEO Intel Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng thành công và sự thăng tiến của Giám đốc điều hành (CEO) của Intel, Lip-Bu Tan là một câu chuyện đáng kinh ngạc.