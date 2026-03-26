Lãnh đạo Belarus và Triều Tiên ký kết thỏa thuận hợp tác mới

Ngày 26/3, Tổng thống Belarus, ông Alexander Lukashenko, người đang có chuyến thăm chính thức đến Triều Tiên kéo dài 2 ngày, cho biết mối quan hệ giữa hai nước đang bước vào một giai đoạn mới.

Theo hãng thông tấn Belta của Belarus, trong cuộc hội đàm với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, Tổng thống Lukashenko cho rằng mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước bắt nguồn từ thời Liên Xô trước đây và chưa bao giờ bị gián đoạn.

Hiện nay, nhờ quá trình phát triển toàn diện và tiến bộ, quan hệ hai nước đang bước vào một giai đoạn hoàn toàn mới. Bất chấp khoảng cách địa lý, người dân Belarus và Triều Tiên vẫn đoàn kết nhờ những giá trị chung như lòng yêu nước và tôn trọng lịch sử.

Ông Lukashenko nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình thế giới biến đổi nhanh chóng như hiện nay, các quốc gia độc lập cần tương tác chặt chẽ hơn, tăng cường nỗ lực nhằm bảo vệ chủ quyền và nâng cao phúc lợi cho công dân.

Về phần mình, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố nước này bày tỏ sự đoàn kết và ủng hộ hoàn toàn đối với Belarus, quốc gia theo đuổi chính sách độc lập phù hợp với đất nước, đạt được hòa bình và phát triển, đồng thời tiếp tục phát triển quan hệ với các quốc gia thân thiện truyền thống.

Theo ông Kim Jong Un, Triều Tiên và Belarus đều nỗ lực góp phần xây dựng một thế giới đa cực dựa trên các nguyên tắc độc lập và công bằng, đồng thời duy trì lập trường tương đồng về nhiều vấn đề trong chương trình nghị sự quốc tế, điều mà có thể giúp thúc đẩy khả năng mở rộng hơn nữa quan hệ song phương phù hợp với lợi ích chung của hai nước.

Nhân dịp này, Tổng thống Belarus Lukashenko và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác song phương. Hai bên cũng dự kiến ký một loạt thỏa thuận về giáo dục, văn hóa và thể thao./.

