Trung Quốc phóng thành công vệ tinh thử nghiệm mới

Ngày 27/3, Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền của Trung Quốc đã phóng thành công một vệ tinh thử nghiệm mới tại khu vực Tây Bắc nước này.

Vệ tinh Shiyan-33 được đưa lên quỹ đạo vào lúc 12h11 theo giờ địa phương (tức 11h11 cùng ngày theo giờ Việt Nam) bằng tên lửa đẩy Trường Chinh-2C, kết hợp với tầng đẩy Yuanzheng-1S.

Vệ tinh đã đi vào quỹ đạo định sẵn, chủ yếu phục vụ thử nghiệm công nghệ và quan sát không gian.

Đây là lần phóng thứ 635 đối với dòng tên lửa đẩy Trường Chinh.

Tên lửa đẩy Trường Chinh-2C dài 43m, rộng 3,35m và có trọng lượng cất cánh 242,5 tấn. Loại tên lửa này chủ yếu được sử dụng để đưa các vệ tinh vào quỹ đạo thấp của Trái Đất và quỹ đạo đồng bộ Mặt Trời.

Trước đó một ngày, Trung Quốc cũng đã phóng thành công tên lửa đẩy Trường Chinh-2D đưa thêm 2 vệ tinh viễn thám hiện đại vào không gian./.

Trung Quốc phóng nhóm vệ tinh Internet thứ 20 lên quỹ đạo Trung Quốc đã phóng tên lửa Trường Chinh 8A từ Trung tâm Phóng Hàng không Vũ trụ Thương mại Quốc tế Hải Nam để triển khai nhóm vệ tinh quỹ đạo tầm thấp thứ 20 thuộc mạng lưới Internet không gian.