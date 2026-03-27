Trung Quốc phóng thành công vệ tinh thử nghiệm mới

Vệ tinh Shiyan-33 được đưa lên quỹ đạo vào lúc 12h11 theo giờ địa phương (tức 11h11 cùng ngày theo giờ Việt Nam) bằng tên lửa đẩy Trường Chinh-2C, kết hợp với tầng đẩy Yuanzheng-1S.

Phương Anh
Vệ tinh Shiyan-33 được đưa lên quỹ đạo vào lúc 12h11 theo giờ địa phương. (Nguồn: Xinhua)
Vệ tinh Shiyan-33 được đưa lên quỹ đạo vào lúc 12h11 theo giờ địa phương. (Nguồn: Xinhua)

Ngày 27/3, Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền của Trung Quốc đã phóng thành công một vệ tinh thử nghiệm mới tại khu vực Tây Bắc nước này.

Vệ tinh Shiyan-33 được đưa lên quỹ đạo vào lúc 12h11 theo giờ địa phương (tức 11h11 cùng ngày theo giờ Việt Nam) bằng tên lửa đẩy Trường Chinh-2C, kết hợp với tầng đẩy Yuanzheng-1S.

Vệ tinh đã đi vào quỹ đạo định sẵn, chủ yếu phục vụ thử nghiệm công nghệ và quan sát không gian.

Đây là lần phóng thứ 635 đối với dòng tên lửa đẩy Trường Chinh.

Tên lửa đẩy Trường Chinh-2C dài 43m, rộng 3,35m và có trọng lượng cất cánh 242,5 tấn. Loại tên lửa này chủ yếu được sử dụng để đưa các vệ tinh vào quỹ đạo thấp của Trái Đất và quỹ đạo đồng bộ Mặt Trời.

Trước đó một ngày, Trung Quốc cũng đã phóng thành công tên lửa đẩy Trường Chinh-2D đưa thêm 2 vệ tinh viễn thám hiện đại vào không gian./.

(TTXVN/Vietnam+)
Cần sớm thí điểm tích hợp tài sản số vào hệ sinh thái giao dịch công nghệ

Cần sớm thí điểm tích hợp tài sản số vào hệ sinh thái giao dịch công nghệ

Tài sản mã hoá không chỉ là một sản phẩm tài chính mà còn có thể trở thành công cụ hỗ trợ giao dịch, định giá và chuyển giao công nghệ. Việc tích hợp tài sản số vào hệ sinh thái giao dịch công nghệ được kỳ vọng sẽ góp phần tăng tính minh bạch, nâng cao hiệu quả thị trường và thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo.