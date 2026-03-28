Trung Quốc là nước đầu tiên phê duyệt điều trị ung thư vú bằng thuốc Enhertu

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, hãng dược phẩm Daiichi Sankyo của Nhật Bản và AstraZeneca của Anh ngày 27/3 thông báo Enhertu - loại thuốc do hai bên hợp tác phát triển - đã được phê duyệt sử dụng tại Trung Quốc như một liệu pháp điều trị tân bổ trợ cho bệnh ung thư vú giai đoạn đầu.

Như vậy, Trung Quốc đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới phê duyệt chỉ định điều trị này.

Diễn biến trên nhấn mạnh sự tập trung của các công ty dược phẩm đa quốc gia vào thị trường Trung Quốc, đồng thời làm nổi bật tiến trình đẩy nhanh các cải cách trong quy trình phê duyệt thuốc tại quốc gia này.

Theo các chuyên gia trong ngành, quyết định phê duyệt đánh dấu sự tham gia của nhóm thuốc liên hợp kháng thể-thuốc (ADC) vào liệu trình điều trị ung thư vú giai đoạn đầu và là minh chứng mới nhất cho thấy Trung Quốc đang ngày càng trở thành thị trường ra mắt sản phẩm then chốt đối với các đổi mới dược phẩm trên toàn cầu.

Ông Wu Jiong-trưởng nhóm nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng liên quan đến loại thuốc này tại Trung Quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của liệu pháp điều trị tân bổ trợ tiền phẫu hiệu quả trong việc giảm nguy cơ tái phát bệnh, tối đa hóa cơ hội chữa khỏi, cũng như giúp giảm mức độ xâm lấn của phẫu thuật.

Ông cho biết việc phê duyệt loại thuốc sáng tạo này mang đến lựa chọn điều trị mới, cùng hy vọng về khả năng chữa khỏi lâm sàng cho nhiều bệnh nhân ung thư vú giai đoạn đầu tại Trung Quốc./.

