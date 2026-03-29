Ông Kim Jong Un giám sát thử động cơ tên lửa nhiên liệu rắn lực đẩy cao

Yonhap đưa tin ngày 29/3, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã giám sát một vụ thử nghiệm trên mặt đất đối với động cơ tên lửa nhiên liệu rắn lực đẩy cao sử dụng vật liệu sợi carbon tổng hợp.

Ông Kim Jong Un cho biết cuộc thử nghiệm là một phần trong kế hoạch 5 năm của Triều Tiên nhằm nâng cấp khả năng tấn công chiến lược.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết ông Kim Jong Un đã giám sát cuộc thử nghiệm động cơ mới được nâng cấp làm bằng vật liệu sợi carbon tổng hợp, với lực đẩy tối đa đạt 2.500 kilonewton (kN). Tuy nhiên, KCNA không tiết lộ thời gian và địa điểm cụ thể của cuộc thử nghiệm này.

Theo KCNA, cuộc thử nghiệm nằm trong kế hoạch phát triển quốc phòng 5 năm nhằm không ngừng nâng cấp các phương tiện tấn công chiến lược.

KCNA dẫn lời ông Kim Jong Un khẳng định năng lực quốc phòng của Triều Tiên đã "bước vào giai đoạn thay đổi quan trọng trong việc xây dựng các lực lượng chiến lược."

Đây là vụ thử động cơ tên lửa nhiên liệu rắn lực đẩy cao đầu tiên của Triều Tiên kể từ cuộc thử nghiệm gần nhất vào tháng 9 năm ngoái, thời điểm lực đẩy tối đa của động cơ đạt 1.971kN. Động cơ này được đánh giá là phát triển để sử dụng cho tên lửa hành trình liên lục địa Hwasong-20 đang trong quá trình hoàn thiện.

Ông Kim Jong Un đánh giá cuộc thử nghiệm có "ý nghĩa to lớn" trong việc đưa năng lực quân sự chiến lược của đất nước lên mức cao nhất, đồng thời khẳng định kết quả này "hoàn toàn phù hợp với chiến lược quốc gia và yêu cầu quân sự về hiện đại hóa các lực lượng chiến lược."

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cho biết năng lực quốc phòng của đất nước "sẽ được chuyển đổi và đẩy nhanh hơn nữa thông qua việc phát triển và đưa vào sử dụng các bộ phận tốt hơn với hiệu quả kinh tế và kỹ thuật vượt trội như đã được chứng minh trong cuộc thử nghiệm."

Cũng theo KCNA, ông Kim Jong Un đã đề ra "các nhiệm vụ trọng tâm nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc phát triển các lực lượng chiến lược quốc gia cả về chất lượng và số lượng."

Ngoài ra, KCNA đưa tin ông Kim Jong Un cũng đã kiểm tra một cuộc thử nghiệm riêng biệt nhằm đánh giá hiệu suất của các loại xe tăng chiến đấu chủ lực mới, do Viện Vũ khí Thiết giáp thuộc Học viện Khoa học Quốc phòng tổ chức.

Cuộc thử nghiệm đã kiểm tra hiệu quả chiến đấu của hệ thống bảo vệ trước các phương tiện chống tăng tấn công từ nhiều hướng khác nhau và xác nhận hiệu suất phòng thủ với tỷ lệ thành công 100%.

Ông Kim Jong Un tuyên bố: "Cuộc thử nghiệm hôm nay đã chứng minh rằng chức năng của hệ thống đánh chặn trên xe tăng chiến đấu chủ lực kiểu mới của chúng ta được trang bị đầy đủ khả năng tiêu diệt hầu hết tất cả các phương tiện chống tăng hiện có."

Cùng ngày, nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng đã đến thăm một căn cứ huấn luyện tác chiến đặc biệt thuộc Cục Tác chiến Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên và kiểm tra hoạt động huấn luyện của các phân đội tác chiến đặc biệt ở các cấp./.

