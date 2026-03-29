Khai mạc giải bóng đá futsal Việt Nam lần thứ 4 tại Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, sáng 29/3, với sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, Chi hội Người Việt Nam tại thành phố Siheung, tỉnh Gyeonggi đã tổ chức Lễ khai mạc Giải bóng đá futsal Việt Nam Thành phố Siheung mở rộng lần thứ 4, thu hút sự tham gia của đông đảo cầu thủ, cổ động viên và cộng đồng người Việt đang sinh sống, làm việc tại địa phương.



Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Văn Huy, Chủ tịch Chi hội người Việt Nam tại Thành phố Siheung, cho biết giải đấu năm nay quy tụ 16 đội bóng đến từ nhiều khu vực, trong đó có các đội tiêu biểu như Bắc Trung Nam FC, Xứ Nghệ Korea, Ajou FC, Daejeon FC, Viet Nam Siheung FC… Ông nhấn mạnh, qua bốn lần tổ chức, giải futsal không chỉ duy trì được sức hút mà còn từng bước nâng cao chất lượng, trở thành hoạt động thường niên có ý nghĩa thiết thực đối với cộng đồng, góp phần tạo dựng một sân chơi lành mạnh, gắn kết và hướng tới xây dựng cộng đồng người Việt tại Siheung ngày càng đoàn kết, ổn định và hội nhập sâu rộng với xã hội sở tại.



Trong lời chào mừng, ông Chu Quang Dương, Trưởng Văn phòng quản lý lao động EPS Việt Nam tại Hàn Quốc nhấn mạnh giải đấu là minh chứng sinh động cho sức sống của cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, gìn giữ bản sắc văn hóa và hướng về quê hương. Ông cũng đánh giá cao vai trò của Chi hội Người Việt Nam tại Siheung trong việc duy trì các hoạt động cộng đồng ngày càng thiết thực, hiệu quả.



Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Kim Byeong Seon, đại diện các đại biểu khách mời của Thành phố Siheung, đánh giá cao nỗ lực duy trì giải đấu suốt bốn năm qua, coi đây là mô hình giao lưu văn hóa ý nghĩa, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục hỗ trợ để giải đấu ngày càng phát triển trong thời gian tới.

Giải đấu cũng nhận được sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp, tổ chức.

Theo cầu thủ Nguyễn Mạnh Linh (đội Bắc Trung Nam FC), dù đã bước sang lần thứ tư, giải vẫn duy trì sức hút và bầu không khí sôi động, trong khi chất lượng tổ chức ngày càng được hoàn thiện theo hướng chuyên nghiệp, bài bản hơn.



Trong bối cảnh cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc không ngừng lớn mạnh, những hoạt động như Giải futsal Thành phố Siheung mở rộng tiếp tục đóng vai trò là điểm kết nối quan trọng, góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, hội nhập tích cực, qua đó tăng cường giao lưu nhân dân và đóng góp thiết thực cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc./.

