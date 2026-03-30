Lan tỏa tinh thần hữu nghị Việt-Trung qua “Hành trình đỏ” của thế hệ trẻ

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, ngày 30/3, tại Trường Đại học Sư phạm Hà Bắc (Trung Quốc) đã diễn ra Diễn đàn thanh niên Trung Quốc-Việt Nam với chủ đề “Kế thừa nguồn gene đỏ.”

Diễn đàn có sự tham gia của đại diện Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc, chính quyền thành phố Thạch Gia Trang, 150 giáo viên và sinh viên Việt Nam đến từ 8 trường đại học trong nước cùng sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Bắc.

Đây là hoạt động trọng tâm nằm trong Chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên Việt Nam tại Trung Quốc”- Trại nghiên cứu, học tập “Ánh sáng lý tưởng” kéo dài 8 ngày (từ 25/3-1/4).

Chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên Việt Nam tại Trung Quốc” được Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình khởi động tại sự kiện Gặp gỡ hữu nghị nhân dân Việt Nam-Trung Quốc (tháng 4/2025).

Phát biểu khai mạc, Trưởng ban Liên lạc Quốc tế, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc Đổng Hà nhấn mạnh, Trung Quốc và Việt Nam là láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, cùng chung chí hướng và luôn sát cánh giúp đỡ lẫn nhau.

Trong thời đại mới, thanh niên là sức mạnh đưa hai nước cùng tiến lên. Tổng Bí thư Tập Cận Bình chỉ rõ nền tảng của quan hệ Trung-Việt là ở nhân dân; thanh niên là tương lai và hy vọng của sự nghiệp. Tổng Bí thư Tô Lâm cũng nhấn mạnh, thanh niên Việt-Trung là niềm hy vọng cho sự kế thừa và phát triển của tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Sinh viên Trần Nguyễn Mỹ Anh, Đại học Bách khoa Hà Nội với phần thuyết trình về phát triển đổi mới khoa học công nghệ tại Trường Đại học Sư phạm Hà Bắc. (Ảnh: Chu Thanh Vân/TTXVN)

Kể từ khi khởi động chương trình đến nay, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc đã tổ chức 7 trại nghiên cứu, học tập theo chủ đề này, thu hút hơn 1.000 đại biểu thanh niên đến từ nhiều ngành nghề, các vùng miền.

Thanh niên hai nước đã cùng nhau đi theo dấu chân cách mạng của các lãnh đạo tiền bối hai Đảng, hai nước, cùng khám phá nguồn gene đỏ hữu nghị Trung-Việt, cảm nhận công cuộc hiện đại hóa của Trung Quốc, góp sức trẻ vào sự nghiệp xã hội chủ nghĩa của mỗi nước.

Trưởng ban Liên lạc Quốc tế, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc Đổng Hà cho rằng, tuổi trẻ cần dũng cảm gánh vác trách nhiệm, trở thành người kế thừa kiên định của nguồn gene đỏ.

Chủ tịch Mao Trạch Đông, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các lãnh đạo tiền bối của hai Đảng, hai nước đã gặp gỡ, gắn bó với nhau trên cơ sở cùng chung lý tưởng và niềm tin, cùng nhau tạo dựng tình hữu nghị truyền thống Trung-Việt "vừa là đồng chí, vừa là anh em."

Thanh niên cần phát huy tình hữu nghị truyền thống kết nối nguồn gen đỏ để ngọn đuốc hữu nghị Trung-Việt được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác không bao giờ phai nhạt.

Trưởng ban Liên lạc Quốc tế, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc cũng nhấn mạnh tuổi trẻ cần nắm bắt các lĩnh vực như năng lượng, trí tuệ nhân tạo, phát triển xanh, góp phần mang lại sự ổn định và năng lượng tích cực cho thế giới.

Phát biểu chào mừng, Phó Thị trưởng chính quyền thành phố Thạch Gia Trang Lí Vi Quân cho biết, những năm gần đây, Thạch Gia Trang đã lồng ghép quan điểm, mục tiêu phát triển thanh niên vào chiến lược phát triển đô thị, nỗ lực xây dựng thành phố thân thiện với thanh niên với tiêu chí "việc làm tốt, khởi nghiệp tốt, an cư tốt, hưởng thụ tốt, học tập tốt."

Thành phố đi đầu cả nước trong việc ban hành hướng dẫn quy hoạch đô thị thân thiện với thanh niên, quy hoạch xây dựng khu khởi nghiệp thanh niên, tạo dựng hai khu âm nhạc và thể thao, hiện thực hóa sự phát triển song hành giữa thanh niên và thành phố, đồng thời duy trì quan hệ hữu nghị với nhiều thành phố của Việt Nam trên các lĩnh vực kinh tế và xã hội.

Ông Lí Vi Quân bày tỏ hy vọng thanh niên Việt Nam coi hoạt động này là điểm khởi đầu nhằm tăng cường sự tin cậy, chung tay kế thừa tình hữu nghị.

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Lưu Văn Quyết cho rằng Chương trình Hành trình đỏ không chỉ là hoạt động giao lưu, mà còn là không gian đối thoại giữa truyền thống và hiện đại, giữa lịch sử và tương lai giữa thanh niên hai nước Việt Nam-Trung Quốc trong hành trình cùng hướng tới những giá trị phát triển bền vững. Nguồn gene đỏ được nhắc đến không chỉ là sự kế thừa ký ức lịch sử, mà còn là sự tiếp nối những giá trị cốt lõi của tư tưởng, trách nhiệm và tinh thần cống hiến.

Nhắc lại khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò quyết định của thanh niên đối với tương lai dân tộc, ông Lưu Văn Quyết nhấn mạnh trong bối cảnh bùng nổ khoa học công nghệ và hội nhập quốc tế, vai trò đó ngày càng quan trọng, đòi hỏi thế hệ trẻ phải có năng lực chuyên môn, tư duy toàn cầu và bản lĩnh thích ứng cao.

Theo đó, điều quan trọng là thanh niên cần phát triển đúng hướng trên nền tảng lý tưởng, trí thức và hiểu biết lẫn nhau.

Tinh thần "gene đỏ" vì vậy không phải khái niệm trừu tượng, mà cần thể hiện qua hành động cụ thể như tinh thần học tập nghiêm túc, tôn trọng sự khác biệt và ý thức hợp tác vì những giá trị chung.

Những trải nghiệm từ hành trình này sẽ trở thành giá trị bền vững, góp phần nuôi dưỡng tình hữu nghị giữa thanh niên hai nước Việt-Trung.

Tại diễn đàn, thanh niên hai nước đã tham gia thuyết trình về sự quan tâm và những đóng góp của tuổi trẻ.

Trình bày chủ đề "Kế thừa và phát huy gene đỏ" cho sinh viên Trường Đại học Ngoại thương, chị Đinh Thủy Tiên - Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn cho biết, gene đỏ là mạch nguồn lý tưởng và nền tảng cốt yếu để xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho thế hệ trẻ.

Ngay từ năm thứ nhất, sinh viên nhà trường đã được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh để gia tăng tinh thần trách nhiệm với Tổ quốc. Các cấp bộ Đoàn, Hội cũng tích cực tổ chức các diễn đàn lý luận chuyên sâu, giúp sinh viên khẳng định quan điểm về các vấn đề chính trị-xã hội.

Nhờ đó, sinh viên Ngoại thương liên tục đạt giải cao trong các cuộc thi chính luận toàn quốc, tiêu biểu là giải Ba Hội thi "Ánh sáng soi đường" và nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác phát triển Đảng trong nhà trường cũng đặc biệt được chú trọng.

Nhấn mạnh việc kiên định lý tưởng, niềm tin, cùng nhau phát triển, trong bài thuyết trình với chủ đề "Phát triển đổi mới khoa học công nghệ", sinh viên Trần Nguyễn Mỹ Anh (Đại học Bách khoa Hà Nội) chia sẻ tri thức là sức mạnh nền tảng để hai dân tộc vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Thanh niên hai nước và các vị khách mời cùng cất vang Bài hát Việt Nam-Trung Hoa của nhạc sỹ Đỗ Nhuận. (Ảnh: Chu Thanh Vân/TTXVN)

Trước những thử thách của thời đại, lý tưởng của thanh niên không phai nhạt mà được chuyển hóa sáng tạo, năng động hơn. Thách thức hiện nay không còn là những ranh giới hữu hình mà nằm ở năng lực đổi mới và khả năng thích ứng.

Hội nhập mang lại cơ hội giao lưu nhưng cũng đặt ra rủi ro xói mòn bản sắc và bản lĩnh dân tộc. Vì vậy, sứ mệnh của tuổi trẻ là tiếp nối các giá trị của thế hệ đi trước.

Qua "Hành trình đỏ," bạn Mỹ Anh bày tỏ càng thấm thía tình anh em thắm thiết Việt-Trung; khẳng định sức mạnh cá nhân và dân tộc chỉ phát triển toàn vẹn trên nền tảng hợp tác thực chất, tôn trọng sự khác biệt và lấy văn hóa làm cầu nối.

Trong khuôn khổ Chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên Việt Nam tại Trung Quốc”- Trại nghiên cứu, học tập “Ánh sáng lý tưởng”, ngày 29/3, tại Trường Đại học Trung Y Dược Hà Bắc và Trường Đại học Khoa học Công nghệ Hà Bắc đã diễn ra tọa đàm chuyên đề và đối thoại thanh niên.

Tại đây, thanh niên hai nước đã đối thoại về hai chủ đề: “Đổi mới khoa học công nghệ thúc đẩy phát triển thanh niên” và “Thanh niên chung tay xây dựng tương lai xanh”.

Trong 8 ngày tham gia Trại nghiên cứu, học tập tại Trung Quốc, các sinh viên Việt Nam có nhiều hoạt động ý nghĩa tại hai tỉnh Vân Nam và Hà Bắc như tọa đàm chuyên đề "Hồ Chí Minh tại Trung Quốc,” thăm di tích nhà ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Côn Minh (Vân Nam), giao lưu, đối thoại với sinh viên các Trường Đại học Vân Nam, Đại học Sư phạm Vân Nam; chia sẻ về vai trò, sứ mệnh, lý tưởng của thanh niên trong thời đại mới./.

