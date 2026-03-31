Ông Lê Quân làm Chủ tịch Hội Thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam

Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX (nhiệm kỳ 2026-2030). Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam.

Đại hội cũng bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 22/23 thành viên dự kiến, đồng thời kiện toàn Ban Thường vụ gồm 5 người, Ban kiểm tra gồm 3 thành viên.

Gửi lời chúc mừng tới Đại hội và ghi nhận những kết quả nổi bật của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2019-2025, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân đánh giá cao những nỗ lực của Hội trong thời gian qua. Các hoạt động thể thao trong cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp ngày càng phát triển, từng bước đáp ứng kỳ vọng của xã hội.

Định hướng cho nhiệm kỳ tới, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, Hội cần tập trung kiện toàn tổ chức, hoàn thiện quy chế hoạt động, phát triển mạnh hệ thống chi hội cơ sở, tăng cường vai trò tại các cơ sở giáo dục và mở rộng mạng lưới đối tác, nhất là sự tham gia của doanh nghiệp. Nghị quyết Đại hội cần được cụ thể hóa bằng các chương trình hành động rõ ràng, phân công trách nhiệm cụ thể để bảo đảm tính khả thi.

Các tổ chức thành viên cần tích cực đóng góp sáng kiến nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội; huy động nguồn lực xã hội, phát huy tính cộng đồng để vừa phát triển phong trào thể thao học đường, vừa triển khai các mô hình thí điểm đào tạo tài năng thể thao trong các cơ sở giáo dục.

Đặc biệt, Hội cần đẩy mạnh hợp tác quốc tế - một trong những hướng đi chiến lược nhằm nâng cao năng lực, tạo điều kiện cho sinh viên, vận động viên trẻ được cọ xát, phát triển trong môi trường chuyên nghiệp...

Nhiệm kỳ vừa qua, Hội Thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam luôn giữ vai trò hạt nhân trong việc định hướng và tổ chức các hoạt động thể thao sinh viên trên phạm vi toàn quốc.

Thông qua việc phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các tổ chức liên quan, Hội đã triển khai nhiều hoạt động thể thao quy mô quốc gia, khu vực và thế giới, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong sinh viên.

Công tác chỉ đạo, điều hành có nhiều chuyển biến, bám sát định hướng của ngành Giáo dục, góp phần đưa hoạt động giáo dục thể chất và thể thao trường học đi vào nền nếp. Phong trào thể dục thể thao trong khối các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp tiếp tục được duy trì và phát triển, thu hút đông đảo học sinh, sinh viên tham gia; nội dung, hình thức tổ chức ngày càng đa dạng, chất lượng từng bước được nâng cao.

Các giải thể thao phong trào cấp toàn quốc được tổ chức thường xuyên, đa dạng về môn thi đấu và hình thức tổ chức, hình thành mạng lưới hoạt động có tính liên kết giữa các khu vực, thu hút hàng ngàn lượt vận động viên là sinh viên tham gia.

Ngoài các môn tổ chức thường niên như: Giải chạy S-Race, giải bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ dành cho đối tượng sinh viên, một số môn thể thao khác như cờ vua, bơi, bóng bàn, bóng ném, điền kinh, karate, taekwondo... được luân phiên tổ chức khi có nguồn lực.

Bên cạnh đó, Hội cũng tích cực tham gia chương trình hoạt động của các tổ chức thể thao sinh viên khu vực, châu lục và thế giới, như: Đại hội Thể thao sinh viên Đông Nam Á, Đại hội Thể thao sinh viên thế giới, Hội nghị Đại hội đồng lần thứ 5 và Hội nghị lần thứ 32 Hội đồng Thể thao sinh viên Đông Nam Á.../.