Nguyễn Huy Hoàng giành Huy chương Vàng Giải vô địch thể thao dưới nước châu Á

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng lần đầu giành huy chương vàng nội dung 1500m tự do tại giải vô địch thể thao dưới nước châu Á 2025, lịch sử bơi lội Việt Nam.

vna-potal-nguyen-huy-hoang-gianh-huy-chuong-vang-giai-vo-dich-the-thao-duoi-nuoc-chau-a-2025-8308040.jpg

Ngày 29/9/2025, tại Giải vô địch thể thao dưới nước châu Á 2025, tổ chức từ ngày 28/9-2/10/2025 tại thành phố Ahmedabad (Ấn Độ), kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đã xuất sắc giành Huy chương Vàng ở chung kết nội dung 1.500m tự do do nam. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, bơi lội Việt Nam bước lên ngôi vô địch châu lục ở một nội dung sở trường vốn chỉ dành cho những cường quốc như Trung Quốc, Nhật Bản hay Hàn Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)
#huy chương vàng #Nguyễn Huy Hoàng #vàng châu Á 2025 #bơi lội Việt Nam #giải vô địch thể thao dưới nước
Khối ngành V (Toán và thống kê, Máy tính và công nghệ thông tin) dẫn đầu về số lượng sinh viên với hơn 707.600 sinh viên theo học, khối ngành IV (khoa học tự nhiên) ít nhất, chỉ hơn 27.400 sinh viên.