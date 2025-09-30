Nguyễn Huy Hoàng giành Huy chương Vàng Giải vô địch thể thao dưới nước châu Á

Ngày 29/9/2025, tại Giải vô địch thể thao dưới nước châu Á 2025, tổ chức từ ngày 28/9-2/10/2025 tại thành phố Ahmedabad (Ấn Độ), kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đã xuất sắc giành Huy chương Vàng ở chung kết nội dung 1.500m tự do do nam. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, bơi lội Việt Nam bước lên ngôi vô địch châu lục ở một nội dung sở trường vốn chỉ dành cho những cường quốc như Trung Quốc, Nhật Bản hay Hàn Quốc./.
Chân dung học sinh lớp 6 giành Huy chương Vàng tại Đấu trường Toán học châu Á 2025
Vượt qua nhiều đối thủ xuất sắc đến từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ, Dương Minh Tâm đã giành Huy chương Vàng tại Đấu trường Toán học châu Á 2025 diễn ra tại Nhật Bản.