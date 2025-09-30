Nguyễn Huy Hoàng giành Huy chương Vàng Giải vô địch thể thao dưới nước châu Á

Ngày 29/9/2025, tại Giải vô địch thể thao dưới nước châu Á 2025, tổ chức từ ngày 28/9-2/10/2025 tại thành phố Ahmedabad (Ấn Độ), kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đã xuất sắc giành Huy chương Vàng ở chung kết nội dung 1.500m tự do do nam. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, bơi lội Việt Nam bước lên ngôi vô địch châu lục ở một nội dung sở trường vốn chỉ dành cho những cường quốc như Trung Quốc, Nhật Bản hay Hàn Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)