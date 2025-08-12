Chân dung học sinh lớp 6 giành Huy chương Vàng tại Đấu trường Toán học châu Á 2025

Dù còn nhỏ tuổi nhưng em Dương Minh Tâm, học sinh lớp 6.1, Trường Trung học Cơ sở Đồng Phú, tỉnh Quảng Trị, đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc trên con đường chinh phục tri thức.

Vượt qua nhiều đối thủ xuất sắc đến từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ, Dương Minh Tâm đã giành Huy chương Vàng tại Đấu trường Toán học châu Á (Asia International Mathematical Olympiad - AIMO) 2025 diễn ra tại Nhật Bản.

Thành tích này đã góp phần vào kết quả chung ấn tượng của Việt Nam tại kỳ thi, nâng cao vai trò của học sinh đất nước hình chữ S trên bản đồ Toán học quốc tế.

Nuôi dưỡng đam mê và khám phá tri thức

Từ nhỏ, Dương Minh Tâm đã bộc lộ năng khiếu vượt trội ở môn Toán và Tiếng Anh.

Suốt 6 năm liền, em đều đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, thường xuyên đại diện nhà trường tham gia các kỳ thi học sinh giỏi và luôn mang về thành tích cao.

Có thể kể đến: Huy chương Vàng 2 năm liền vòng quốc tế Kỳ thi Toán học quốc tế TIMO (năm học 2023-2024 và 2024-2025); Huy chương Vàng vòng quốc tế Kỳ thi Toán quốc tế HKIMO; Huy chương Vàng vòng quốc gia Kỳ thi Toán quốc tế HKIMO 2025; giải Nhất các kỳ thi Tiếng Anh qua mạng (IOE) cấp thành phố, tỉnh và giải Ba quốc gia; giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi Toán và giải Nhì môn Tiếng Anh cấp thành phố năm học 2024-2025...

Bộ sưu tập các Huy chương của em Dương Minh Tâm. (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)

Những cuộc thi đã giúp Tâm tích lũy kinh nghiệm giải Toán bằng Tiếng Anh và làm quen với các dạng đề có độ khó cao. Đây là nền tảng quan trọng để em tự tin bước vào kỳ thi AIMO 2025.

Chia sẻ về hành trình đến với tấm Huy chương Vàng, em Dương Minh Tâm cho biết thời gian chuẩn bị cho cuộc thi rất ngắn, chỉ chưa đầy hai tháng. Do đó, em phải nỗ lực gấp nhiều lần, vừa rèn luyện phương pháp giải toán hiệu quả, vừa trau dồi thêm vốn Tiếng Anh.

AIMO là một kỳ thi có độ khó cao, đề thi hoàn toàn bằng Tiếng Anh, bên cạnh kiến thức Toán học còn đòi hỏi khả năng tư duy và phân tích phản biện rất nhanh.

Ban đầu, em không thực sự tự tin vì phần lớn các bạn được chọn vào đội tuyển đều đến từ các trường chuyên hoặc quốc tế ở các thành phố lớn như Trường Trung học Phổ thông Chuyên Hà Nội-Amsterdam, Trường Trung học Phổ thông Chuyên Trần Đại Nghĩa (Thành phố Hồ Chí Minh), Trường Pascal, Trường Archimedes, nơi học sinh được tiếp cận với Toán Tiếng Anh từ rất sớm.

Hơn nữa, ở vòng quốc tế, thí sinh phải cạnh tranh với các đội mạnh đến từ những quốc gia như Trung Quốc, Brazil, Ấn Độ...

Tuy nhiên nhờ sự động viên và đồng hành của thầy cô, ba mẹ, em đã tập trung ôn luyện, giành được Huy chương Vàng, góp phần vào thành tích chung của Đoàn Việt Nam tại AIMO 2025.

Để có thành tích cao tại Đấu trường Toán học châu Á 2025 ở Nhật Bản, Dương Minh Tâm đã tập trung ôn luyện, làm quen với các dạng đề có độ khó cao. (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)

Đấu trường Toán học quốc tế châu Á AIMO là cuộc thi diễn ra thường niên từ năm 2012 do Ủy ban điều hành AIMO quốc tế - Hiệp hội Olympic Toán học châu Á tổ chức.

Hằng năm, cuộc thi thu hút hàng nghìn thí sinh tham gia đến từ nhiều quốc gia. AIMO 2025 diễn ra từ ngày 3-5/8 với sự tham gia của hơn 3.500 thí sinh đến từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Vòng chung kết quốc gia cuộc thi AIMO năm 2025 diễn ra tại Hà Nội ngày 6/7 với sự tham gia của hơn 600 học sinh, từ đó chọn ra 22 học sinh xuất sắc nhất dự thi quốc tế.

Những ước mơ vươn xa

Cô Phan Thị Hằng (giáo viên chủ nhiệm, dạy môn Toán em Dương Minh Tâm) cho biết Tâm là học sinh có khả năng tư duy logic và tiếp thu kiến thức rất nhanh. Em không chỉ giỏi Toán mà còn năng động, chịu khó học hỏi, kiên trì rèn luyện và luôn sẵn sàng thử thách bản thân với những phương pháp học mới, giàu tính sáng tạo.

Ngay từ buổi đầu đứng lớp, cô đã nhận thấy Tâm có tố chất đặc biệt và tư duy Toán học nhạy bén. Từ đó, cô xây dựng lộ trình học tập riêng, thiết kế các chuyên đề Toán chuyên sâu để giúp em phát triển tối đa niềm đam mê.

Tâm có khả năng tự học rất tốt và tinh thần khám phá những dạng toán mới. Vì vậy, cô mạnh dạn đưa vào các nội dung mở rộng ngoài chương trình giúp em hiểu sâu bản chất và nâng cao kỹ năng giải quyết vấn đề.

Dương Minh Tâm cùng cô giáo chủ nhiệm và mẹ. (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)

Trong Đấu trường Toán học châu Á, các bài toán tập trung vào tư duy logic, khả năng phân tích nhanh và tính nhạy bén. Cô trò đã cùng nhau tìm ra nhiều kỹ thuật và phương pháp làm bài hiệu quả.

Thành tích Huy chương Vàng mà Tâm đạt được hoàn toàn xứng đáng với sự nỗ lực bền bỉ ấy.

Chia sẻ về những dự định trong tương lai, Dương Minh Tâm cho biết em tiếp tục học tập, tích lũy thêm nhiều kiến thức mới cũng như rèn luyện kỹ năng để chinh phục thêm các cuộc thi Toán trong nước và quốc tế.

Em mong muốn trong tương lai được làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu sâu về Toán học. Để đạt được mục tiêu đó, em xác định phải duy trì thói quen tự học, không ngừng tìm tòi các phương pháp giải toán mới; đồng thời trau dồi ngoại ngữ để dễ dàng tiếp cận kho tài liệu quốc tế.

Với sự hỗ trợ của thầy cô và gia đình cùng sự nỗ lực không ngừng của bản thân, em tin rằng sẽ hoàn thành được ước mơ của mình.

Em Dương Minh Tâm trò chuyện cùng Hiệu trưởng và cô giáo chủ nhiệm. (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)

Theo cô Đoàn Thị Tình Thương, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Đồng Phú, ngay đầu mỗi năm học, nhà trường đều xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, lựa chọn và phát triển những em có năng lực nổi trội ở từng bộ môn. Trường luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho các học sinh có tố chất, trong đó, em Dương Minh Tâm là trường hợp tiêu biểu với năng lực Toán học xuất sắc.

Thời gian qua, Tâm đã đạt nhiều giải thưởng Toán học trong nước, khu vực và châu Á, đặc biệt là tấm Huy chương Vàng AIMO 2025. Thành tích này là niềm tự hào lớn của nhà trường. Em đã cho thấy rằng dù xuất phát điểm từ một địa phương còn nhiều khó khăn nhưng với đam mê, sự kiên trì và được bồi dưỡng đúng hướng, học sinh hoàn toàn có thể vươn tới đỉnh cao tri thức.

Với thành công tại AIMO 2025, Dương Minh Tâm không chỉ mang vinh quang về cho bản thân, gia đình và nhà trường, mà còn trở thành tấm gương truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ ở Quảng Trị, tiếp thêm động lực để các em nuôi dưỡng ước mơ và khát vọng vươn xa.

Thời gian tới, nhà trường tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng học sinh để tham gia và chinh phục nhiều giải thưởng, cuộc thi trong nước, quốc tế.../.

