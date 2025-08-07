Hai lần mang vinh quang cho Việt Nam trên đấu trường Olympic Toán học Quốc tế

Trần Minh Hoàng, học sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Tĩnh đã xuất sắc giành Huy chương Bạc năm 2024 và Huy chương Vàng năm 2025 tại kỳ thi Olympic Toán học Quốc tế (IMO).

Đây là thành tích hiếm có, không chỉ khẳng định tài năng của cá nhân Trần Minh Hoàng mà còn là niềm tự hào của ngành giáo dục Hà Tĩnh nói riêng và Việt Nam nói chung.

Niềm đam mê và hành trình chinh phục đỉnh cao

Trần Minh Hoàng sinh ra và lớn lên tại xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh, trong gia đình có 2 anh em trai.

Ngay từ khi còn nhỏ, Trần Minh Hoàng đã thể hiện niềm đam mê đặc biệt với môn Toán. Bắt đầu từ những bài toán nhỏ, cậu bé dần khám phá và chinh phục thế giới logic, con số đầy phức tạp. Đặc biệt, lớn lên trong gia đình có bố là giáo viên Vật lý, mẹ là giáo viên Toán, niềm đam mê của 2 anh em Minh Hoàng được “tưới tắm” mỗi ngày bởi sự dìu dắt của bố mẹ.

Anh trai của Hoàng là Trần Minh An cũng từng đạt giải Nhì tại Kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia môn Vật Lý, khi đang là học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Tĩnh.

Mẹ của Hoàng, chị Trần Thị Thu Hòa kể lại rằng, Minh Hoàng đã bộc lộ năng khiếu toán học từ rất sớm, tuy nhiên, thành công không đến từ tài năng bẩm sinh mà là kết quả của một quá trình nỗ lực không ngừng của em.

Với Trần Minh Hoàng, toán học không chỉ là những con số khô khan, mà là một thế giới đầy màu sắc và thách thức. Cậu luôn tìm thấy niềm vui trong việc giải quyết những bài toán hóc búa, coi đó là động lực để không ngừng tiến bộ.

Hành trình chinh phục đỉnh cao của Hoàng được đánh dấu bằng những thành tích ấn tượng ngay từ khi còn học tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi (huyện Nghi Xuân cũ). Tại đây, năm học lớp 8, em đã thi vượt cấp chương trình lớp 9 môn Toán tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh và xuất sắc giành vị trí thủ khoa. Đến năm lớp 9, em tiếp tục đứng đầu kỳ thi học sinh giỏi tỉnh ở bộ môn này. Trong thời gian học trung học cơ sở, Minh Hoàng đã sở hữu được nhiều huy chương Toán học trong nước và quốc tế.

Tại kỳ thi vào Trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Tĩnh, Minh Hoàng đã xuất sắc đạt 9,75 điểm môn Toán. Với số điểm này, em và 2 học sinh khác đã trở thành thủ khoa có điểm đầu vào cao nhất.

Tại Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2022 - 2023, tuy mới chỉ là học sinh lớp 10 thi vượt cấp nhưng Minh Hoàng đã xuất sắc giành được 32 điểm, đạt vị trí thủ khoa toàn quốc. Thành tích này đã giúp em ghi tên mình vào danh sách tham gia kỳ thi chọn Đội tuyển Olympic quốc tế.

Hai lần gặt hái vinh quang

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng 2 học sinh Trần Minh Hoàng, Võ Trọng Khải và cán bộ ngành Giáo dục Hà Tĩnh. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại Kỳ thi Olympic Toán quốc tế (IMO) năm 2024 diễn ra ở Vương quốc Anh, Trần Minh Hoàng khi đó là học sinh lớp 11 Toán 1, Trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Tĩnh, đã xuất sắc giành Huy chương Bạc.

Chỉ một năm sau, tại Kỳ thi Olympic Toán quốc tế 2025 được tổ chức tại Australia từ ngày 10-20/7, chàng trai trẻ lại tiếp tục làm rạng danh quê hương, đất nước, khi thêm một lần nữa lập thành tích với tấm Huy chương Vàng.

Tại Kỳ thi Olympic Toán quốc tế 2025, các thí sinh tham gia đến từ gần 100 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đội tuyển Việt Nam gồm 6 học sinh xuất sắc đến từ các trường trung học phổ thông chuyên trên cả nước. Mỗi thí sinh làm 6 bài toán trong 2 ngày, mỗi bài tối đa 7 điểm, tổng điểm tối đa là 42. Tại Kỳ thi lần này, Trần Minh Hoàng đã xuất sắc giành Huy chương Vàng với số điểm 35.

Thành tích của Trần Minh Hoàng thêm một lần nữa khẳng định chất lượng giáo dục của tỉnh Hà Tĩnh; cũng là năm thứ 4 liên tiếp học sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Tĩnh giành được huy chương tại đấu trường quốc tế.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng nhấn mạnh, thành tích của em thể hiện sự nỗ lực của học sinh, giáo viên và nhà trường; là niềm vinh dự, tự hào chung của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh, thắp sáng thêm truyền thống hiếu học của quê hương, khơi dậy động lực để mỗi học sinh trong tỉnh vươn lên trong học tập./.

