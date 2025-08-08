Xã hội

Việt Nam giành 3 huy chương Vàng Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế

Đội tuyển quốc gia Việt Nam đứng trong nhóm 4 quốc gia và vùng lãnh thổ đạt thành tích cao nhất tại Kỳ thi Olympic Trí tuệ Nhân tạo quốc tế 2025.

Phạm Mai
Đoàn IOAI Việt Nam 2025 từ trái sang phải: Nguyễn Khắc Trung Kiên, Hoàng Công Bảo Long, Nguyễn Nhật Minh, Nguyễn Phú Nhân, Bùi Đàm Quân, Bùi Quang Nguyên, Nguyễn viết Trung Nhân, Nguyễn Hữu Tuấn. (Ảnh: Bộ GD-ĐT)
Đoàn IOAI Việt Nam 2025 từ trái sang phải: Nguyễn Khắc Trung Kiên, Hoàng Công Bảo Long, Nguyễn Nhật Minh, Nguyễn Phú Nhân, Bùi Đàm Quân, Bùi Quang Nguyên, Nguyễn viết Trung Nhân, Nguyễn Hữu Tuấn. (Ảnh: Bộ GD-ĐT)

Đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Trí tuệ Nhân tạo quốc tế (IOAI) năm 2025 tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc đã xuất sắc giành được thành tích cao ở cả hai nội dung cá nhân và đồng đội.

Ở hình thức thi cá nhân, 100% học sinh Việt Nam tham dự đều đoạt giải với 3 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc, 3 huy chương Đồng và 1 giải Khuyến khích.

Đây là thông tin vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết tối nay, 8/8.

Cụ thể, các học sinh đoạt huy chương Vàng gồm em Nguyễn Viết Trung Nhân (lớp 10, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội), Nguyễn Hữu Tuấn (lớp 11, cùng Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) và em Nguyễn Phú Nhân (lớp 11, Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Đà Nẵng).

Em Nguyễn Nhật Minh (lớp 10, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) giành huy chương Bạc.

Các học sinh đạt huy chương Đồng là em Nguyễn Khắc Trung Kiên (lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Đại học Sư phạm, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội), Bùi Đàm Quân (lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Đại học Sư phạm, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội), Hoàng Công Bảo Long (lớp 11, Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Đà Nẵng).

Em Bùi Quang Nguyên, lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đạt giải Khuyến khích.

Ở hình thức thi đồng đội, đội Việt Nam 2 gồm các học sinh: Nguyễn Khắc Trung Kiên, Hoàng Công Bảo Long, Nguyễn Phú Nhân và Bùi Đàm Quân đã đạt vị trí thứ 4 với 198,4 điểm – xếp sau các đội Ba Lan, Nga và Hungary.

Với kết quả này, đội tuyển quốc gia Việt Nam đứng trong nhóm 4 quốc gia và vùng lãnh thổ đạt thành tích cao nhất tại Kỳ thi Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế 2025, tiếp tục khẳng định vị thế của giáo dục Việt Nam trên đấu trường trí tuệ quốc tế.

Kì thi Olympic Trí tuệ Nhân tạo quốc tế 2025 được tổ chức trực tiếp tại Bắc Kinh, Trung Quốc từ ngày 2 đến 8/8 với sự tham gia chính thức của 300 thí sinh thuộc 78 đội đến từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đội tuyển quốc gia Việt Nam có 8 học sinh tham gia./.

