Quảng Ninh thưởng 400 triệu đồng cho học sinh đạt HCĐ Olympic Tin học Quốc tế

Ngày 7/8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức tuyên dương, khen thưởng học sinh và giáo viên đạt thành tích tại kỳ thi Olympic Tin học Quốc tế lần thứ 37, diễn ra từ ngày 27/7 đến 3/8/2025 tại Bolivia.

Em Ninh Quang Thắng, học sinh lớp 12 chuyên Tin, Trường Trung học phổ thông Chuyên Hạ Long tham dự kỳ thi và xuất sắc giành Huy chương Đồng.

Thắng là học sinh có thành tích nổi bật trong lĩnh vực Tin học, từng đạt nhiều giải cao tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và cấp quốc gia.

Thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh, bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã trao thưởng 400 triệu đồng cho em Ninh Quang Thắng và 200 triệu đồng cho thầy Hà Đại Tôn, giáo viên phụ trách đội tuyển học sinh giỏi môn Tin học Trường Trung học phổ thông Chuyên Hạ Long.

Đây là mức thưởng được quy định tại Nghị quyết số 63/2021/NQ-HĐND ngày 9/12/2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIV.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh biểu dương và chúc mừng thành tích nổi bật của em Ninh Quang Thắng và ghi nhận những đóng góp âm thầm, tận tụy của các thầy, cô giáo trong công tác đào tạo và giảng dạy tại Trường Trung học phổ thông Chuyên Hạ Long.

Kết quả đáng ghi nhận này thể hiện tinh thần nỗ lực không ngừng nghỉ, trí tuệ và bản lĩnh của thế hệ trẻ Quảng Ninh trong kỷ nguyên đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đây không chỉ là niềm tự hào của cá nhân em Thắng, gia đình và nhà trường, mà còn góp phần khẳng định vị thế ngày càng vươn lên của ngành Giáo dục Quảng Ninh trên bản đồ tri thức quốc tế.

Năm 2025, xếp hạng điểm trung bình thi tốt nghiệp Trung học phổ thông của Quảng Ninh xếp thứ 12/34 tỉnh, thành phố; Quảng Ninh cũng có 88 học sinh đạt giải thi học sinh giỏi năm học 2024-2025 và vinh dự có 5 học sinh được lựa chọn tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự Olympic quốc tế./.

Olympic Tin học quốc tế 2025: 4/4 học sinh giành huy chương, Việt Nam đứng Top 8 Cả 4 học sinh của Đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Tin học quốc tế (IOI) năm 2025 tại thủ đô Sucre, Bolivia xuất sắc giành 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.