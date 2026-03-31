Quảng Ninh: Xử lý chủ xe giao xe máy điện cho trẻ em điều khiển

Ngày 31/3, Công an phường Đông Mai (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ninh xác minh, xử lý nghiêm trường hợp giao xe máy điện cho trẻ em điều khiển, gây mất an toàn giao thông trên địa bàn.

Trước đó, thông qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện một đoạn video clip ghi lại hình ảnh một cháu bé khoảng 5 tuổi trực tiếp điều khiển xe máy điện lưu thông trên đường.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Đông Mai đã nhanh chóng phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ xác minh và mời những người có liên quan lên làm việc.

Kết quả điều tra xác định: Khoảng 20 giờ ngày 30/3/2026, tại tuyến đường 331 thuộc khu Hoa Tháp, phường Đông Mai, cháu N.Đ.M (sinh năm 2009, trú tại phường Hiệp Hòa) điều khiển xe máy điện biển kiểm soát 14MĐ8-649.37 chở theo cháu Đ.A.D (sinh năm 2021 - 5 tuổi).

Đến khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, trên đường quay về, cháu M. đã dừng xe và để cháu D. (5 tuổi) tự cầm lái điều khiển xe đi một đoạn khoảng 100m trước khi tiếp tục chở cháu D. về nhà. Hành vi này đã được người dân quay lại và đăng tải lên mạng xã hội.

Tại cơ quan Công an, chủ phương tiện là anh N.X.H (bố cháu M.) và anh Đ.C.K (bố cháu D.) đã thừa nhận sự việc và viết bản tường trình. Lực lượng chức năng đã tiến hành tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho các gia đình và các cháu nhỏ để nhận thức rõ hành vi vi phạm nguy hiểm này.

Cơ quan Công an đã lập biên bản vi phạm đối với chủ xe máy điện 14MĐ8-649.37 để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đây là lời cảnh báo đến các bậc phụ huynh trong việc quản lý con em và phương tiện, tránh để xảy ra những vụ việc đáng tiếc tương tự./.

