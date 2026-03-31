Di chuyển bằng xe buýt, Metro: Giải pháp tiết kiệm, tránh khói bụi giữa lúc giá xăng tăng

Trước biến động của giá xăng dầu “leo cao” do xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông trong thời gian qua, nhiều người dân đã dịch chuyển sang đi xe buýt và đường sắt đô thị nhằm đối phó với chi phí đi lại ngày càng tăng cao.

Giảm chi phí, đỡ bị ô nhiễm khói xe

Nhà ở khu đô thị Văn Phú nhưng làm việc tại Kim Mã, chị Lê Thị Huyền đã quyết định lựa chọn đi đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông làm phương tiện di chuyển đi làm trong vài tuần qua.

“Tàu đi nhanh, đúng giờ, không bị ‘chôn chân’ trên đường nếu đi vào giờ cao điểm, lại tránh được khói bụi. Chưa kể, giá xăng liên tục biến động khiến mỗi lần đổ nhiên liệu cảm thấy ‘xót’ túi tiền nên việc chuyển dịch sang đi Metro cũng khá thuận tiện,” chị Huyền chia sẻ.

Theo chị Huyền, vào giờ cao điểm, tàu Cát Linh-Hà Đông có rất đông hành khách, điều này cho thấy nhiều người dân Thủ đô đã chọn loại hình vận tải công cộng văn minh. Vé tàu giá chỉ 200.000 đồng/tháng, nếu so sánh với đổ xăng thì rẻ hơn rất nhiều.

“Nhà và nơi làm việc chỉ cách ga lên, xuống khoảng 1km nên buổi sáng và chiều tôi đều đi bộ, coi như tập thể dục và rèn luyện sức khỏe,” chị Huyền nói.

Chiếc xe đạp gấp được để lọt thỏm ngay trong toa tàu, anh Trần Thế Toàn cũng mới đi tàu Nhổn-Gà Hà Nội được 5 ngày gần đây.

Nơi làm việc cách nhà tận 15km, những ngày xăng tăng cao, anh Toàn phải đổ tới 100.000 tiền xăng cho 2 ngày di chuyển. Với mức thu nhập không cao, anh quyết định lựa chọn đi Metro và sau đó đạp xe độ 3km tới nơi làm mỗi ngày.

“Chi phí xăng xe mỗi tháng khoảng 1,5-2 triệu đồng, chưa tính các khoản phát sinh bảo dưỡng, trong khi giá nhiên liệu vẫn biến động do phụ thuộc nguồn cung và tình hình xung đột thế giới nên việc chuyển đổi và lựa chọn sang các phương tiện rẻ nhưng vẫn thuận tiện. Hơn nữa, Metro và xe đạp còn góp phần bảo vệ môi trường,” anh Toàn cho hay.

Cũng đã chọn xe buýt đi lại, chị Nguyễn Thị Hoài Lâm đã từ bỏ xe máy bởi đi xe buýt tiết kiệm hơn rất nhiều, không còn phải căng thẳng lái xe, có thể tranh thủ nghỉ ngơi, thậm chí xử lý công việc trong quá trình xe di chuyển.

“Xe buýt điện đi êm ái, lại có phần mềm ứng dụng theo dõi thời gian xe đến điểm đỗ khá chính xác. Tuy nhiên, hành khách cần tính toán lộ trình và thời gian di chuyển bởi buýt chắc chắn sẽ đi lâu hơn xe cá nhân do phải ra, vào đón khách tại các điểm dừng, đỗ,” chị Hoài Lâm nhìn nhận.

Hành khách đi tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Xu hướng dịch chuyển sang Metro, xe buýt

Theo số liệu vận hành của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) trong những ngày đầu tháng Ba, lượng hành khách nhìn chung duy trì ổn định trong các ngày làm việc ở mức khoảng 72.000-76.000 lượt/ngày, bình quân khoảng 74.000 lượt khách/ngày.

Tuy nhiên, từ ngày 10/3/2026, thời điểm giá xăng bắt đầu có xu hướng tăng mạnh, sản lượng hành khách đã tăng lên 81.675 lượt, tức cao hơn gần 7.300 lượt hành khách, tương đương hơn 9% so với mức trung bình các ngày trước đó. Sang ngày 11/3/2026, lượng khách vẫn duy trì ở mức gần 80.000 lượt/ngày.

“Những con số này cho thấy khi chi phí sử dụng phương tiện cá nhân tăng lên, người dân đã có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng trong đó có Metro,” lãnh đạo Hà Nội Metro đánh giá.

Qua theo dõi số liệu vận hành, hành khách tập trung chủ yếu vào hai khung giờ cao điểm. Cụ thể, cao điểm buổi sáng từ khoảng 6h30-9h00 khi người dân đi làm, đi học; cao điểm buổi chiều từ 16h30-19h30 khi người dân kết thúc giờ làm việc và di chuyển về nhà. Đây là hai thời điểm ghi nhận lưu lượng hành khách lớn nhất trong ngày.

Ngoài ra, trong các khung giờ còn lại, đặc biệt là từ 9h đến đầu giờ chiều, sản lượng hành khách vẫn duy trì ở mức ổn định, cho thấy loại hình Metro ngày càng được người dân lựa chọn cho nhiều mục đích đi lại khác nhau trong ngày.

Để đón xu hướng người dân chuyển từ xe cá nhân sang phương tiện công cộng, Hà Nội Metro đang duy trì tần suất chạy tàu điều chỉnh kéo dài thời gian giờ cao điểm sáng và chiều tần suất tàu chạy khoảng 6 phút mỗi chuyến nhằm đảm bảo nhu cầu đi lại cao của hành khách trong giờ cao điểm.

Ngoài yếu tố vận hành, Hà Nội Metro cũng đã phối hợp với các đơn vị vận tải hành khách như xe buýt, xe buýt điện, Grab, Be, Xanh SM, xe đạp Trí Nam để tăng cường kết nối với nhà ga, giúp hành khách tiếp cận các nhà ga thuận tiện hơn.

Trong bối cảnh chi phí đi lại bằng phương tiện cá nhân có biến động, Hà Nội Metro kỳ vọng các tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội sẽ ngày càng trở thành lựa chọn quen thuộc của người dân Thủ đô, góp phần giảm ùn tắc giao thông và thúc đẩy phát triển giao thông công cộng bền vững.

Các tuyến xe buýt của Transerco đang được người dân lựa chọn làm phương tiện di chuyển trong bối cảnh biến động giá nhiên liệu. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý và điều hành Giao thông thành phố Hà Nội (Sở Xây dựng Hà Nội), sản lượng vận tải hành khách công cộng bằng đường sắt đô thị, xe buýt sau khi điều chỉnh tăng giá xăng dầu từ 7/3/2026 đã có sự tăng trưởng so với giai đoạn trước khi điều chỉnh tăng giá xăng dầu.

Cụ thể, sản lượng hành khách vận chuyển trên 2 tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội bình quân đạt khoảng 71.000 lượt hành khách/ngày (tuyến Cát Linh-Hà Đông đạt 39.500 lượt; tuyến Nhổn-Ga Hà Nội đạt 31.500 lượt), tăng 5,3% so với sản lượng bình quân/ngày thời điểm trước điều chỉnh giá xăng dầu.

Ngoài ra, sản lượng hành khách vé lượt xe buýt (chưa bao gồm khách vé tháng và miễn phí) đạt 92.200 lượt hành khách/ngày, tăng ước khoảng 1,2% so với bình quân/ngày giai đoạn trước điều chỉnh tăng giá xăng dầu.

Thống kê của Trung tâm Quản lý và điều hành Giao thông thành phố Hà Nội cho thấy sản lượng hành khách vận chuyển xe buýt trong 2 tháng đầu năm 2026 đạt 68,3 triệu lượt, đạt 99% so với thực hiện cùng kỳ 2025. Đối với đường sắt đô thị, tổng sản lượng hành khách vận chuyển 2 tháng đầu năm đạt 3,1 triệu lượt hành khách, tăng 4,6% so với thực hiện cùng kỳ 2025./.

