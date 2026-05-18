Nghệ An khởi công cao tốc Vinh-Thanh Thủy vốn đầu tư gần 24.000 tỷ đồng

Chiều 18/5, tỉnh Nghệ An khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh-Thanh Thủy. Đây là một trong những dự án giao thông trọng điểm có tổng mức đầu tư lên đến gần 24.000 tỷ đồng, đóng vai trò quan trọng trong việc rút ngắn khoảng cách và thời gian di chuyển tới các nước láng giềng trong khu vực.

Sự kiện này cũng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tỉnh Nghệ An trong chuỗi hoạt động thiết thực, chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Dự lễ, lãnh đạo Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Đoàn Minh Huấn, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; Lê Tiến Châu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Nguyễn Đức Trung, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; cùng các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; chủ đầu tư, đại diện các tỉnh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ động phối hợp, tập trung tháo gỡ khó khăn, xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư và chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật phục vụ thi công dự án.

Lễ khởi công là dấu mốc quan trọng, mở đầu cho quá trình triển khai một công trình hạ tầng chiến lược có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh Nghệ An và khu vực, từ đó, góp phần xây dựng Nghệ An trở thành trung tâm phát triển của khu vực Bắc Trung Bộ theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

"Tỉnh Nghệ An cũng cam kết sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; tăng cường kiểm tra, giám sát; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan để tổ chức thực hiện dự án bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, an toàn, hiệu quả," Phó Chủ tịch thường trực Bùi Thanh An nhấn mạnh.

Tuyến đường bộ cao tốc Vinh-Thanh Thủy có chiều dài khoảng 60km, với quy mô 4 làn xe đi qua địa bàn 9 xã thuộc Nghệ An. Tại một số đoạn tuyến đặc thù và các công trình cầu lớn, hạ tầng sẽ được đầu tư quy mô 6 làn xe để đáp ứng nhu cầu lưu thông trong tương lai.

Điểm đầu km0+000 giao với đường cao tốc Bắc-Nam phía đông đoạn Diễn Châu-Bãi Vọt, thuộc địa phận xã Hưng Nguyên; điểm cuối kết nối vào Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy. Dự án được chia làm 10 dự án thành phần, gồm: dự án thành phần 1 (dự án xây dựng tuyến chính) và chín dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tổng mức đầu tư hơn 23.940 tỷ đồng.

Đại diện liên danh nhà thầu, ông Nguyễn Quang Huy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đèo Cả cho hay đây là dự án có yêu cầu kỹ thuật cao, đặc biệt với các hạng mục cầu, hầm và nhiều đoạn tuyến đi qua khu vực địa hình phức tạp.

Với tâm thế của đơn vị làm nghề hạ tầng lâu năm, dự án càng khó chúng tôi càng phải tổ chức bài bản; càng yêu cầu tiến độ cao, càng phải siết chặt chất lượng, an toàn và kỷ luật công trường.

Kinh nghiệm từ các dự án trước đây của Đèo Cả cũng cho thấy, khi tổ chức tốt thi công, chủ động vật liệu, kiểm soát nghiêm chất lượng và tận dụng hợp lý nguồn lực, dự án không chỉ bảo đảm tiến độ mà còn nâng cao hiệu quả đầu tư.

Tập đoàn Đèo Cả cam kết kiểm soát chất lượng và tiến độ đồng thời từng bước đẩy mạnh ứng dụng số hóa trong điều hành dự án, quản lý dữ liệu, kiểm soát khối lượng, chất lượng, an toàn và hiệu quả thi công.

Sau khi hoàn thành, cao tốc Vinh-Thanh Thủy sẽ tạo ra bước ngoặt cho ngành logistics. Tuyến đường này kết nối trực tiếp Việt Nam với Lào, Đông Bắc Thái Lan và Myanmar. Khi hoàn thành, hàng hóa từ Thủ đô Vientiane có thể vận chuyển thuận lợi ra biển thông qua các cảng trọng điểm như Cửa Lò, Nghi Sơn hay Vũng Áng, qua đó, thúc đẩy chuỗi cung ứng và tăng trưởng kinh tế bền vững cho khu vực ASEAN. Đây không chỉ là con đường giao thông mà còn là sợi dây liên kết kinh tế chặt chẽ giữa các quốc gia trong khu vực./.

Nghệ An phê duyệt 11 mỏ đất, cát phục vụ thi công cao tốc Vinh-Thanh Thủy Việc áp dụng cơ chế đặc thù với 11 mỏ đất, cát nhằm bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng thông thường phục vụ thi công các công trình trọng điểm, cấp bách theo đúng tiến độ đề ra.