Đồng Nai cần sớm di dời đường điện, đảm bảo tiến độ thi công cầu Nha Bích

Dự án cầu Nha Bích là một trong những hạng mục quan trọng thuộc Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14, đoạn từ phường Đồng Xoài đến phường Chơn Thành, thành phố Đồng Nai.

Công trình được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, nâng cao năng lực vận tải trên tuyến quốc lộ huyết mạch kết nối khu vực Đông Nam Bộ với Tây Nguyên.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, dự án đang gặp nhiều khó khăn do hệ thống đường dây và cột điện nằm trong phạm vi thi công vẫn chưa được di dời, ảnh hưởng lớn đến tiến độ thực hiện.

Những ngày này, tại công trường dự án cầu Nha Bích, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Nhiều máy móc, thiết bị được huy động để triển khai các hạng mục nền móng, chuẩn bị thi công phần trụ và mố cầu trước khi bước vào cao điểm mùa mưa.

Các kỹ sư, công nhân làm việc liên tục nhằm tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Tuy nhiên, dù nhân lực và phương tiện luôn trong trạng thái sẵn sàng, nhà thầu vẫn chưa thể tổ chức thi công đồng loạt nhiều mũi do vướng hệ thống đường điện đi xuyên qua khu vực công trường. Đây được xem là “nút thắt” lớn nhất hiện nay đối với tiến độ của dự án.

Theo ghi nhận tại hiện trường, nhiều cột điện và đường dây trung thế vẫn nằm sát khu vực thi công, gây cản trở cho việc vận hành các thiết bị cơ giới cỡ lớn. Các phương tiện như: máy khoan cọc nhồi, cần cẩu hay xe bơm bê tông đều gặp nhiều hạn chế khi hoạt động gần hành lang an toàn lưới điện. Không chỉ ảnh hưởng đến tiến độ, việc thi công trong điều kiện này còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn lao động.

Anh Trần Thịnh Vượng, đại diện Công ty cổ phần Xây dựng hạ tầng Đại Phong - đơn vị thi công dự án, cho biết hiện nay nhà thầu mới chỉ có thể triển khai thi công cọc thử, chưa thể bước vào giai đoạn thi công đại trà như kế hoạch ban đầu.

“Đường điện hiện vẫn chưa được giải phóng nên các hạng mục nằm trên đường găng đều chưa thể triển khai đồng bộ. Nhà thầu đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, máy móc nhưng không thể tăng cường thiết bị vì lo ngại mất an toàn khi thi công gần đường dây điện. Nếu việc di dời tiếp tục chậm trễ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ công trình," anh Vượng chia sẻ.

Không chỉ đơn vị thi công, nhiều kỹ sư đang làm việc tại dự án cũng cho rằng việc vướng hạ tầng điện khiến công tác tổ chức thi công gặp rất nhiều khó khăn. Các phương án thi công phải thay đổi liên tục để tránh phạm vi nguy hiểm của đường điện, dẫn đến việc giảm hiệu quả sử dụng máy móc và kéo dài thời gian thực hiện.

Liên quan đến vấn đề này, trước đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Đồng Nai - chủ đầu tư dự án, đã nhiều lần có văn bản gửi Công ty Điện lực Đồng Nai đề nghị khẩn trương di dời các trụ điện nằm trong phạm vi thi công dự án.

Cuối tháng 2 vừa qua, Sở Công Thương cũng đã có công văn đề nghị phía Tổng Công ty điện lực Miền Nam, Công ty điện lực Đồng Nai khẩn trương di dời hạ tầng đường điện phạm vi thi công dự án Nâng cấp thuộc Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14, đoạn từ phường Đồng Xoài đi phường Chơn Thành.

Tuy nhiên, đến nay đường điện vẫn chưa được di dời. Phía đơn vị thi công lo ngại rằng việc chậm di dời đường điện có thể kéo dài thời gian thi công, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ công trình theo kế hoạch đề ra.

Phía đơn vị thi công lo ngại rằng việc chậm di dời đường điện có thể kéo dài thời gian thi công, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ công trình theo kế hoạch đề ra. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Anh Trần Văn Chỉnh, Giám đốc điều hành liên danh nhà thầu dự án cầu Nha Bích cho biết, liên danh nhà thầu hoàn toàn đủ năng lực để đảm bảo tiến độ nếu mặt bằng được bàn giao đầy đủ.

“Nhà thầu đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thiết bị và tài chính để triển khai công trình. Chúng tôi cam kết thi công đảm bảo tiến độ nếu công tác giải phóng mặt bằng và di dời các hạ tầng kỹ thuật được thực hiện kịp thời," anh Chỉnh khẳng định.

Nhiều người dân sinh sống gần khu vực dự án cũng mong muốn công trình sớm được tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành đúng kế hoạch. Theo người dân địa phương, cầu Nha Bích hiện hữu đã quá tải trong nhiều năm qua, thường xuyên xảy ra ùn tắc, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Cầu Nha Bích hiện hữu được xem là nút thắt cổ chai trên Quốc lộ 14. Vì vậy, việc sớm tháo gỡ vướng mắc trong công tác di dời đường điện, bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công là yêu cầu cấp thiết để dự án tăng tốc đúng kế hoạch. Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, cầu Nha Bích mới không chỉ góp phần giảm ùn tắc, nâng cao năng lực lưu thông trên tuyến Quốc lộ 14 mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa ngày càng lớn của người dân và doanh nghiệp trong khu vực./.

Khẩn trương gỡ vướng mắc để hoàn thành dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B Hiện nay, Bộ Xây dựng đang xem xét thẩm định, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư để có cơ sở trình điều chỉnh dự án và tập trung triển khai hoàn thành dự án theo quy định.