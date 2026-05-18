Thông xe đoạn tuyến cuối cùng của cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu

Khoảng 18 giờ ngày 18/5, các đơn vị liên quan tổ chức thông xe tạm đoạn tuyến dài 16km, thuộc Dự án thành phần 1, cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu. Đây là đoạn tuyến cuối cùng tại cao tốc này thông xe, đánh dấu mốc thông xe toàn tuyến cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, từ thành phố Đồng Nai đến Thành phố Hồ Chí Minh với chiều dài hơn 54km.

Ngay sau đó, lưu lượng phương tiện di chuyển từ đường Võ Nguyên Giáp (phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) để vào cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu tăng mạnh; ngành chức năng có mặt để điều tiết, hướng dẫn phương tiện lưu thông, lối vào cao tốc tại đường Võ Nguyên Giáp không xảy ra ùn tắc.

Lực lượng chức năng cũng bố trí trực gác tại các lối vào, nút giao trên tuyến cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu nhằm kiểm soát phương tiện, ngăn chặn xe không đủ điều kiện lưu thông lên cao tốc.

Trong giai đoạn đầu khai thác, do hạ tầng chưa hoàn thiện nên đoạn tuyến thuộc Dự án thành phần 1 chỉ cho phép các loại ôtô dưới 9 chỗ lưu thông với tốc độ tối đa 80 km/giờ, tối thiểu 60 km/giờ (loại phương tiện và tốc độ đồng bộ với 2 đoạn tuyến đã đưa vào khai thác trên cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu).

Về phương án tổ chức giao thông, để đảm bảo an toàn, hạn chế xung đột giao thông, từ nay sẽ đóng nút giao đường Bưng Môn (lối vào cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu trong giai đoạn khai thác vừa qua).

Phương tiện hướng từ Đồng Nai đi Thành phố Hồ Chí Minh sẽ vào cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu tại nút giao đường Võ Nguyên Giáp. Ở chiều ngược lại, phương tiện vào cao tốc tại nút giao Quốc lộ 56 hoặc nút giao ĐT992 (Thành phố Hồ Chí Minh).

Trong ngày 18/5, Hội đồng kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng (Hội đồng kiểm tra Nhà nước) tổ chức họp đánh giá kết quả nghiệm thu hoàn thành của chủ đầu tư với tuyến chính Dự án thành phần 1, cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu.

Trên cơ sở hồ sơ, kết quả kiểm tra thực tế hiện trường và ý kiến của các đơn vị chuyên môn, Hội đồng kiểm tra Nhà nước nhận định, đến nay, dự án thành phần 1 đã cơ bản hoàn thành tuyến chính; đồng thời, thống nhất chấp thuận nghiệm thu có điều kiện, cho phép đưa 16 km tuyến chính vào vận hành, khai thác từ chiều 18/5.

Hội đồng Kiểm tra Nhà nước đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện những phần việc còn lại tại Dự án thành phần 1 (cầu vượt ngang, đường gom và một số hạng mục phụ trợ khác), nhanh chóng hoàn thành hệ thống an toàn giao thông trước khi vận hành đồng bộ.

Trong thời gian khai thác tạm cần đặc biệt theo dõi tình trạng lún, biến dạng mặt đường để kịp thời xử lý nếu phát sinh hư hỏng; rà soát các vị trí có nguy cơ sạt lở taluy nền đắp, nền đào nhằm bảo đảm an toàn công trình.

Cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu được chia làm 3 dự án thành phần, khởi công tháng 6/2023 với tổng vốn đầu tư hơn 21.500 tỷ đồng. Đường được thiết kế từ 4 đến 6 làn xe, vận tốc từ 100 km/giờ-120 km/giờ (tùy từng đoạn).

Cuối tháng Tư vừa qua, dự án thành phần 2 và 3 cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu với chiều dài hơn 37km đã được đưa vào khai thác tạm./.

Chính thức đưa vào khai thác hơn 37km cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu Việc đưa vào khai thác hơn 37km cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu góp phần giảm tải cho Quốc lộ 51, rút ngắn thời gian di chuyển giữa Đồng Nai-TP Hồ Chí Minh và thúc đẩy phát triển kinh tế vùng Đông Nam Bộ.

​