Hơn 18km cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu hoàn thành, đảm bảo đưa vào khai thác

Ngày 25/4, Ban Quản lý dự án 85 cho biết đến thời điểm này, tuyến chính Dự án thành phần 2 (dài 18km), cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu đã hoàn thành, đảm bảo đưa vào khai thác cuối tháng Tư này.

Dự án thành phần 2 vẫn còn một số công việc phụ đang trong quá trình hoàn thiện và sẽ hoàn thành vào giữa tháng 5/2026 như rãnh thoát nước, gia cố taluy, lắp đặt hộ lan; các hạng mục này không ảnh hưởng đến điều kiện khai thác tuyến chính.

Hiện Ban Quản lý dự án 85 đã hoàn tất báo cáo gửi Hội đồng kiểm tra Nhà nước về nghiệm thu công trình xây dựng, đề nghị kiểm tra, chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành các hạng mục chính thuộc Dự án thành phần 2.

Các đơn vị liên quan đang hoàn thiện phương án tổ chức giao thông cho giai đoạn khai thác tuyến chính để trình Cục Đường bộ Việt Nam thẩm định, phê duyệt trong tháng Tư này.

Theo Ban Quản lý dự án 85, Dự án thành phần 2 dài hơn 18km, đi qua 3 xã thuộc tỉnh Đồng Nai. Trên toàn tuyến, nhiều hạng mục quan trọng đã hoàn thiện như nền, mặt đường cao tốc, hệ thống cầu, hầm chui dân sinh, nút giao, công trình an toàn giao thông và chiếu sáng.

Tuyến chính có vận tốc thiết kế 100 km/h; quy mô mặt cắt ngang linh hoạt theo từng đoạn; trong đó nhiều đoạn có quy mô 6 làn xe-8 làn xe (các nút giao lớn, lưu lượng phương tiện đông như: nút Long Thành, Tân Hiệp và khu vực kết nối Sân bay Long Thành). Mặt đường sử dụng kết cấu cấp cao A1, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và khả năng khai thác lâu dài.

Trên tuyến có 4 cầu chính, 14 cầu trong các nút giao, 7 hầm chui dân sinh và 4 cầu vượt ngang đã làm xong; toàn bộ hơn 18 km tuyến chính đã hoàn thành.

Các hạng mục cầu, hầm chui và phần lớn hệ thống an toàn giao thông đã được nghiệm thu; hệ thống chiếu sáng trên tuyến chính và nút giao Long Thành đã hoàn thiện. Một số hạng mục tại nút giao Sân bay Long Thành và Tân Hiệp đang được tiếp tục thi công, dự kiến hoàn thành trong tháng 5/2026.

Đối với hệ thống quản lý giao thông thông minh, thu phí tự động không dừng và kiểm tra tải trọng xe, hiện đang trong giai đoạn thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự kiến phê duyệt trong tháng 4/2026 để triển khai đồng bộ với quá trình khai thác.

Ban Quản lý dự án 85 cho biết toàn bộ quá trình thi công đã tuân thủ đầy đủ hồ sơ thiết kế được phê duyệt, các chỉ dẫn kỹ thuật và quy định pháp luật về quản lý chất lượng công trình. Các tồn tại phát sinh trong quá trình thi công đều được các bên liên quan kịp thời phát hiện, xử lý và khắc phục trước khi tổ chức nghiệm thu.

Theo Ban Quản lý dự án 85, cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu dài hơn 54km, từ Đồng Nai đến Thành phố Hồ Chí Minh, được chia làm 3 dự án thành phần. Đến nay, Dự án thành phần 2 và 3 đã cơ bản hoàn thành, Dự án thành phần 1 đang thi công. Điều này khiến việc tổ chức kết nối giao thông vào cao tốc gặp nhiều hạn chế.

Để đưa Dự án thành phần 2 vào khai thác cuối tháng Tư này, Ban Quản lý dự án 85 đề nghị ngành chức năng Đồng Nai hỗ trợ tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông. Theo đó, các phương tiện sẽ tiếp cận cao tốc thông qua đường Bưng Môn (thuộc xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai) kết hợp với đường gom bên phải tuyến này, có bổ sung đoạn nối trực tiếp vào cao tốc.

Do điều kiện hạ tầng còn hạn chế, các đơn vị thống nhất trong giai đoạn đầu chỉ cho phép xe con dưới 9 chỗ lưu thông vào cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu qua hướng kết nối nêu trên nhằm giảm áp lực giao thông và đảm bảo an toàn. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ thường xuyên tuần tra, kiểm soát, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông tại khu vực đường Bưng Môn và các tuyến đường gom, đặc biệt trong giờ cao điểm và các dịp lễ./.

