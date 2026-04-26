Sơn La: Xe khách lao xuống taluy âm khiến 2 người tử vong, nhiều người bị thương

Ngày 26/4, tại tỉnh Sơn La xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong, nhiều người bị thương.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, tại Km 04+200, thuộc địa phận bản Nà Bai, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La, xe ôtô khách biển kiểm soát 29B-170.XX, do anh L.V.T (sinh năm 1985, trú tại xã Đại Thanh, thành phố Hà Nội) điều khiển, khi đến địa điểm trên thì bất ngờ mất lái, lao xuống taluy âm sâu khoảng 100m.

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trên xe có 26 người (gồm cả lái xe). Nguyên nhân ban đầu dẫn đến tai nạn được xác định là do đường xuống dốc, quanh co liên tục, mặt đường hẹp (khoảng 2,5m), lái xe không quen đường nên không làm chủ được tay lái rồi lao xuống ta luy âm.

Vụ tai nạn đã khiến 1 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong tại bệnh viện, 7 người bị thương nặng, số còn lại bị thương, xây xát nhẹ. Xe ôtô khách bị hư hỏng nặng.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Sơn La đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với Công an xã Vân Hồ, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 3, cán bộ, nhân viên Trung tâm y tế xã Vân Hồ khẩn trương đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Mai Châu, tỉnh Phú Thọ, phân làn, luồng, điều tiết giao thông.

Lực lượng chức năng phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 6 và Phòng PC01, Công an tỉnh Sơn La tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân, xử lý vụ việc./.

Đắk Lắk: Điều tra vụ tai nạn giao thông khiến một nam sinh tử vong Em Q. điều khiển xe máy di chuyển trên đường với tốc độ cao thì va chạm vào một mương nước bên đường khiến em rơi xuống mương, xe máy bị hất tung, hư hỏng nặng, em Q. tử vong trên đường đi cấp cứu.