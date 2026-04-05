Huế: Tai nạn giao thông tại đường tránh khiến 1 người tử vong

Tối 5/4, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Kim Long (thành phố Huế) Đồng Sĩ Toàn thông tin trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong và một người bị thương nặng.

Cụ thể, khoảng 15 giờ 20 phút cùng ngày, tại KM14+500 đường tránh Huế, đoạn qua phường Kim Long, thành phố Huế, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo mang biển kiểm soát 43H-172.31 kéo theo rơmoóc, do ông Trần Minh Tuấn (sinh năm 1970, trú tại thành phố Huế) trực tiếp điều khiển và xe môtô mang biển kiểm soát 47AK-016.89 do anh P.V.H (sinh năm 1996, trú tại Đắk Lắk) trực tiếp điều khiển chở theo sau chị N.T. T. H (sinh năm 2002, trú tại phường Kim Long, thành phố Huế).

Sau đó, anh P.V.H tử vong tại chỗ, chị N.T.T.H được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Qua xác minh ban đầu, trong lúc xe ôtô đầu kéo đang lên dốc, ôm cua phía tay phải, thì xe môtô vượt từ sau lên trước phía bên tay phải, va quẹt vào xe ôtô gây tai nạn.

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn giao thông./.

