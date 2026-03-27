Hà Nội: Tạm giữ lái xe gây tai nạn liên hoàn trên đường Trung Kính

Liên quan vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên đường Trung Kính (phường Yên Hòa, Hà Nội), tối 27/3, lãnh đạo Công an phường Yên Hòa thông tin, Công an phường đã tạm giữ lái xe V.Q.C (sinh năm 1987, trú tại phường Cầu Giấy, Hà Nội) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Trước đó, khoảng 23 giờ 20 phút ngày 25/3, ô tô Lexus RX350 biển kiểm soát 30K-201.XX do V.Q.C điều khiển di chuyển trên phố Trung Kính (hướng từ Vũ Phạm Hàm đi Dương Đình Nghệ).

Khi đến khu vực nút giao Trung Kính-Hạ Yên Quyết (phường Yên Hòa), xe Lexus RX350 va chạm với ô tô biển kiểm soát 30L-665.XX. Xe Lexus RX350 sau đó không giảm tốc độ mà tiếp tục lao sang làn ngược chiều, đâm liên tiếp vào 4 ô tô khác và xe máy do anh C.T.H (sinh năm 1992, trú tại phường Đông Ngạc, Hà Nội) điều khiển, đang dừng chờ đèn đỏ.

Tai nạn liên hoàn làm anh C.T.H bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện E (Hà Nội). Toàn bộ 6 phương tiện liên quan vụ việc đều hư hỏng.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) nhanh chóng mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an phường Yên Hòa và các đơn vị liên quan phân luồng, khám nghiệm hiện trường và tiến hành điều tra vụ việc.

Kết quả kiểm tra cho thấy, anh V.Q.C và các lái xe ô tô, xe máy đều không vi phạm nồng độ cồn, không có chất kích thích trong cơ thể.

Nguyên nhân sơ bộ xác định, lái xe V.Q.C điều khiển phương tiện không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ nên đã xảy ra tai nạn./.

