Trạm dừng nghỉ, giao thông thông minh 3 tuyến cao tốc Bắc-Nam chậm tiến độ

Bộ Xây dựng vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trạm dừng nghỉ và hệ thống giao thông thông minh (ITS) các dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi-Hoài Nhơn, Hoài Nhơn-Quy Nhơn và Quy Nhơn-Chí Thạnh thuộc Dự án đường cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Đánh giá tiến độ triển khai các gói thầu hệ thống ITS và các trạm dừng nghỉ của các dự án cao tốc trên chưa đáp ứng yêu cầu, Bộ Xây dựng yêu cầu các Ban Quản lý dự án 2 và 85 chỉ đạo nhà thầu tập trung tối đa nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh thi công, đảm bảo hoàn thành đồng bộ các hạng mục và đưa vào khai thác và tổ chức thu phí chính thức trong tháng 5/2026.

“Giám đốc các Ban quản lý dự án phải trực tiếp kiểm tra hằng ngày, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và pháp luật nếu không đảm bảo tiến độ,” lãnh đạo Bộ Xây dựng khẳng định.

Thực hiện theo Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị khẳng định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá chiến lược, Bộ Xây dựng yêu cầu các Ban quản lý dự án, nhà cung cấp dịch vụ bổ sung các giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả vận hành như lắp đặt bổ sung camera nhận diện biển số tại các vị trí quay đầu xe, tăng cường bảo vệ hệ thống cáp điện, cáp quang dọc tuyến để hạn chế tối đa tình trạng cắt trộm cáp điện, cáp quang dọc tuyến.

Trung tâm Công nghệ thông tin và các đơn vị liên quan được giao kiểm tra toàn diện việc lắp đặt thiết bị, cài đặt phần mềm, vận hành hệ thống thu phí (hệ thống đầu-cuối, cơ sở dữ liệu thanh toán điện tử), đảm bảo đủ điều kiện vận hành thử và thu phí chính thức.

Với các trạm dừng nghỉ, Bộ Xây dựng yêu cầu các nhà đầu tư lập lại tiến độ chi tiết từng hạng mục theo từng ngày, từng tuần kèm theo nhu cầu máy móc thiết bị, nhân, vật lực. Các nhà đầu tư chỉ đạo nhà thầu huy động đầy đủ máy móc thiết bị, nhân lực, nguồn lực tài chính, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” để đảm bảo hoàn thành toàn bộ các trạm theo tiến độ đề ra.

Cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương rà soát, điều chỉnh thiết kế, đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn khai thác; hoàn thiện thiết kế hạ tầng sạc điện, cung cấp năng lượng xanh tại các trạm dừng nghỉ./.

Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị khẳng định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá chiến lược, giữ vai trò quyết định trong nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Trọng tâm là thúc đẩy ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ nền tảng như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học, dữ liệu lớn và chuyển đổi xanh vào mọi lĩnh vực sản xuất, đời sống; đặc biệt là chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong hệ thống chính trị và doanh nghiệp. Nghị quyết yêu cầu hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường hợp tác quốc tế, xây dựng hạ tầng số đồng bộ, hiện đại và bảo đảm an toàn, an ninh dữ liệu. Mục tiêu là hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn diện, trong đó doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm, góp phần đưa Việt Nam phát triển nhanh, bền vững và tự chủ trong kỷ nguyên số.

