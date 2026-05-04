Hàng loạt hoạt động nhân Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2026

Từ ngày 12-18/5, các Bộ, ngành, địa phương trên cả nước sẽ tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2026.

Đây là chuỗi sự kiện nhằm tôn vinh đội ngũ trí thức, nhà khoa học, cán bộ quản lý, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và ứng dụng các thành tựu nổi bật, góp phần khẳng định vai trò của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nền tảng và động lực chính của mô hình tăng trưởng mới.

Chuỗi sự kiện cũng giúp đẩy mạnh phong trào thi đua, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo trong toàn Ngành; tăng cường kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; thu hút nguồn lực chất lượng cao; phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu; tạo động lực mới thúc đẩy phát triển ngành khoa học và công nghệ, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế - xã hội trong kỷ nguyên mới.

Sự kiện năm nay có chủ đề "Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - Động lực chính của mô hình tăng trưởng mới."

Theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ, các cơ quan, đơn vị sẽ treo băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở; tổ chức lễ hưởng ứng; sản xuất và phát sóng phóng sự, phim tài liệu; đăng tải tin, bài giới thiệu về thành tựu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử và các nền tảng số, mạng xã hội.

Các hoạt động chuyên môn trong kế hoạch công tác được khuyến khích lồng ghép để hưởng ứng ngày này. Các phong trào thi đua, hoạt động tôn vinh tổ chức, cá nhân có đóng góp trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cũng sẽ được phát động, triển khai.

Bộ Khoa học và Công nghệ yêu cầu các hoạt động hưởng ứng Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam triển khai trên phạm vi toàn quốc, theo nguyên tắc thiết thực, hiệu quả, tiết giảm chi ngân sách.

Ngày 18/5 hàng năm được quy định là Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam theo Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2025.

Đây là mốc thời gian gắn với sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt giới trí thức ngày 18/5/1963, tại Đại hội Đại biểu Hội Phổ biến khoa học và kỹ thuật Việt Nam toàn quốc lần thứ nhất (tiền thân của Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam).

Đến năm 2013, Quốc hội Việt Nam thông qua Luật Khoa học và Công nghệ, thống nhất chọn ngày 18/5 là Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Sự kiện này đổi tên thành Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam, theo luật mới có hiệu lực từ tháng 10/2025./.