Phi hành đoàn Artemis II chuẩn bị bước vào khoảnh khắc "im lặng tuyệt đối"

Bốn phi hành gia tham gia sứ mệnh Artemis II của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đang tiến vào một trong những thời khắc căng thẳng nhất của hành trình, khi phi hành đoàn chuẩn bị đi vào vùng “chết” truyền tin phía sau Mặt Trăng, nơi mọi liên lạc với Trái Đất sẽ bị cắt đứt hoàn toàn trong khoảng 1 giờ.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, vào khoảng 18h45 ngày 6/4 theo giờ miền Đông của Mỹ (5h45 ngày 7/4 theo giờ Việt Nam), tín hiệu giữa phi thuyền Orion và trung tâm điều hành tại Houston (Texas) sẽ bị gián đoạn do Mặt Trăng che chắn.

Trong suốt khoảng thời gian này, các phi hành gia sẽ hoàn toàn cô lập giữa không gian sâu, không thể liên lạc hay nhận bất kỳ hỗ trợ nào từ Trái Đất.

Phi hành đoàn gồm 3 nhà du hành vũ trụ Mỹ Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch và phi hành gia Canada Jeremy Hansen đang thực hiện chuyến bay ngang qua Mặt Trăng ở khoảng cách 252.757 dặm (406.773 m) từ Trái Đất, vượt hơn 4.000 dặm (6.437km) so với kỷ lục của sứ mệnh Apollo 13 năm 1970.

Thời khắc quan trọng nhất sẽ diễn ra vào khoảng 19h05 tối, khi tàu Orion đi vào phía khuất của Mặt Trăng, mở ra góc nhìn chưa từng có đối với phần “mặt tối” mà con người chưa từng quan sát trực tiếp từ Trái Đất.

Tuy nhiên, chính thời điểm này cũng mang lại rủi ro lớn nhất. Nếu xảy ra bất kỳ sự cố nào trong giai đoạn mất liên lạc, phi hành đoàn sẽ không có khả năng thông báo về trạm vũ trụ ở Houston.

Đây được xem là một trong những thử thách tâm lý và kỹ thuật khắc nghiệt nhất trong toàn bộ hành trình kéo dài 10 ngày.

Lịch sử không gian từng ghi nhận trải nghiệm tương tự khi phi hành gia Michael Collins, trong sứ mệnh Apollo 11 năm 1969, đã mất liên lạc với đồng đội và Trái Đất trong 48 phút khi bay vòng quanh Mặt Trăng. Ông mô tả cảm giác đó là hoàn toàn cô độc và tách biệt khỏi nhân loại.

Các chuyên gia thiên văn nhận định rằng thời khắc im lặng này là “căng thẳng đến nghẹt thở,” nhưng đồng thời bày tỏ sự tin tưởng cao vào khả năng vận hành của sứ mệnh.

Hệ thống kỹ thuật của Artemis II được thiết kế để bảo đảm an toàn tối đa ngay cả trong điều kiện không có liên lạc trực tiếp.

Phi hành gia Victor Glover chia sẻ rằng ông hy vọng khoảnh khắc này sẽ trở thành cơ hội để kết nối tinh thần với nhân loại, khi mọi người trên Trái Đất cùng hướng về phi hành đoàn bằng niềm tin và hy vọng.

Trong giai đoạn này, phi thuyền sẽ bay quanh Mặt Trăng ở độ cao từ 4.000-6.000 dặm (6.437-9.656km), cho phép các phi hành gia quan sát rõ ràng bề mặt vệ tinh tự nhiên của Trái Đất qua cửa sổ phi thuyền.

Đặc biệt, họ sẽ tận mắt chứng kiến phần phía xa của Mặt Trăng, khu vực chưa từng được con người quan sát trực tiếp, vốn luôn bị che khuất khỏi Trái Đất.

Trước đó, phi hành đoàn đã ghi nhận những hình ảnh đầu tiên của khu vực này, bao gồm lòng chảo Orientale, một hố va chạm khổng lồ có đường kính gần 600 dặm (965km).

NASA xác nhận rằng đây là lần đầu tiên toàn bộ cấu trúc của khu vực này được quan sát trực tiếp bằng mắt người, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình khám phá không gian.

Nếu sứ mệnh Artemis II thành công, đây sẽ là bước chuẩn bị quan trọng cho kế hoạch đưa con người trở lại bề mặt Mặt Trăng vào năm 2028 trong khuôn khổ Artemis IV./.

