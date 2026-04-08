Các nhà khoa học của 12 quốc gia dự Hội thảo quang tử ASEAN mở rộng

Sáng 8/4, Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam cùng Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) phối hợp với École Centrale de Lyon (ECL), Đại học Lyon (Pháp) và Trường Kỹ thuật Điện và Điện tử (EEE), Đại học Công nghệ Nanyang (NTU), Singapore tổ chức “Hội thảo quang tử ASEAN mở rộng.”

Sự kiện có sự tham gia của gần 40 đại biểu là các giáo sư, nhà khoa học, nhà nghiên cứu trẻ và nghiên cứu sinh đến từ các quốc gia gồm: Pháp, Đức, Bỉ, Vương quốc Anh, Italy, Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, Australia..

Các đại biểu trao đổi những tiến bộ nghiên cứu mới nhất, xu hướng nghiên cứu mới nổi và triển vọng phát triển trong tương lai của lĩnh vực quang tử học và tương tác ánh sáng - vật chất.

Các đại biểu thông tin về nhiều chủ đề chuyên sâu bao gồm: Quang tử học nano và siêu bề mặt; Quang tử học tôpô và quang tử học phi Hermitian; Tinh thể quang tử và mạng quang học; Tương tác ánh sáng - vật chất và các hệ polariton; Quang học lượng tử và quang học phi tuyến; Quang tử học tích hợp và quang tử học silicon; Quang tử học siêu nhanh và quang tử học terahertz; Linh kiện quang tử, laser và các vật liệu đột sinh; Quang tử học ứng dụng trong cảm biến, kỹ thuật hình ảnh và xử lý thông tin.

Tiến sỹ Nguyễn Hữu Hà, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai cho rằng: Hội thảo lần này không chỉ cập nhật những tiến bộ mới nhất mà còn mở ra các hướng nghiên cứu đầy triển vọng trong tương lai. Các chủ đề được trao đổi tại hội thảo rất đa dạng và chuyên sâu.

Đây đều là những lĩnh vực mũi nhọn, góp phần tạo nền tảng cho nhiều công nghệ tiên tiến, đặc biệt trong ứng dụng như truyền tải và xử lý thông tin, cảm biến, phát triển các hệ thống thiết bị thông minh.

Hội thảo góp phần thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực quang tử tại Việt Nam, nâng cao vị thế của khu vực ASEAN trên bản đồ khoa học toàn cầu.

Theo Ban tổ chức, Quang tử học (Photonics) là một lĩnh vực khoa học - công nghệ mũi nhọn, giữ vai trò nền tảng trong nhiều công nghệ then chốt của thế kỷ XXI như truyền thông quang học, cảm biến - đo lường chính xác, xử lý thông tin, vật liệu tiên tiến, y sinh học, năng lượng và công nghệ lượng tử.

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và xu hướng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững, quang tử ngày càng khẳng định vai trò chiến lược trong nghiên cứu cơ bản cũng như ứng dụng công nghệ cao.

Khu vực ASEAN đang nổi lên như một trung tâm năng động về nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo với sự gia tăng nhanh chóng về nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng nghiên cứu và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quang tử.

Tuy nhiên, các hoạt động trao đổi học thuật chuyên sâu, có tính hệ thống và kết nối khu vực-quốc tế trong lĩnh vực này vẫn còn hạn chế, đặc biệt là các diễn đàn dành cho hướng nghiên cứu mới nổi như quang tử tô-pô, quang tử phi Hermite, quang tử lượng tử, quang tử tích hợp và tương tác ánh sáng - vật chất./.

