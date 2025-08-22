Bỉ đầu tư hàng triệu euro xây nhà máy chip quang tử đầu tiên của châu Âu

Một doanh nghiệp Bỉ dự kiến sẽ đầu tư hàng trăm triệu euro để thành lập một trung tâm chip quang tử tiên tiến tại vùng Flanders, động thái được kỳ vọng sẽ mang lại 500 việc làm cho khu vực.

Cơ sở mới này sẽ được đặt tại địa điểm cũ của BelGaN, từng là nhà sản xuất chip duy nhất của Bỉ nhưng đã bị phá sản vào năm ngoái. Toàn bộ nhà xưởng rộng 10.000 m2 ở Oudenaarde và máy móc của công ty BelGaN đã được Thema Foundries BV mua lại thông qua công ty con là Bellaser BV.

Thema Foundries BV có kế hoạch biến cơ sở này thành trung tâm sản xuất chíp quang tử và dịch vụ tích hợp hoàn chỉnh đầu tiên của châu Âu, với vốn đầu tư ban đầu hơn 200 triệu euro.

Theo kế hoạch phát triển của Thema Foundries BV, công ty sẽ tập trung vào quang tử tích hợp, thay vì chip GaN. Không giống như các chip truyền thống sử dụng electron, chip quang tử sử dụng các hạt ánh sáng (photon) để truyền và xử lý thông tin. Phương pháp này hứa hẹn tạo ra các con chip nhanh hơn và tiết kiệm năng lượng hơn.

Những đặc tính trên ngày càng quan trọng đối với các lĩnh vực tiêu tốn nhiều năng lượng như trung tâm dữ liệu và Trí tuệ Nhân tạo (AI).

Thema Foundries BV tin rằng chip quang tử có thể đóng vai trò mang tính chuyển đổi trong việc giảm tiêu thụ năng lượng.

"Nhu cầu năng lượng của các trung tâm dữ liệu đã trở thành mối lo ngại toàn cầu. Chip quang tử có thể phá vỡ xu hướng này," công ty tuyên bố.

Nhà máy được cải tạo tại Oudenaarde sẽ hoạt động như một cơ sở bán dẫn hiện đại bậc nhất, bao gồm các khâu sản xuất, cắt lát, đóng gói và kiểm thử vi mạch quang tử, bên cạnh các hoạt động nghiên cứu và phát triển.

Dự án nhận được sự hỗ trợ từ các đối tác chủ chốt, bao gồm hỗ trợ kỹ thuật từ IMEC (đơn vị hàng đầu thế giới về điện tử nano) và hỗ trợ về công nghệ laser tiên tiến từ New Photonics (vốn rất cần thiết cho các ứng dụng quang tử).

Ngoài ra, nhóm nghiên cứu quang tử danh tiếng của Đại học Ghent cũng tham gia dự án này trong vai trò đóng góp chuyên môn về quang tử silicon và các ứng dụng trong viễn thông, cảm biến, thiết bị y tế và điện toán tiên tiến.

Mặc dù số tiền đầu tư chính xác vẫn chưa được tiết lộ nhưng các chuyên gia trong ngành ước tính con số cuối cùng có thể lên tới vài trăm triệu euro.

Dự kiến trong những tháng tới, Thema Foundries BV sẽ tìm cách mở rộng nền tảng vốn bằng cách thu hút các đối tác quốc tế tham gia. Công ty nhấn mạnh sẽ đảm bảo chủ quyền công nghệ của Bỉ cũng như của châu Âu.

Sự xuất hiện của dự án trên đánh dấu sự trở lại của Bỉ trong lĩnh vực sản xuất chip và lấp đầy khoảng trống do BelGaN để lại. Ngoài giá trị biểu tượng, dự án còn là bước đi hữu hình trong việc kết nối thế mạnh nghiên cứu của vùng Flanders với các ứng dụng công nghiệp.

Đối với khu vực Oudenaarde, cơ sở mới này có tiềm năng trở thành một động lực kinh tế mạnh mẽ nữa trong tương lai./.

