Khoa học

Hàng loạt hoạt động trải nghiệm thiên văn học thú vị cho học sinh ở Hà Nội

Vượt ra khỏi những trang sách lý thuyết khô khan, sự kiện Thiên văn học Astrotales’2 không chỉ là một sân chơi khoa học mà còn là hành trình nhập vai đầy cảm hứng cho hàng ngàn bạn trẻ.

Bảo Ngọc
Astrotales’26 là sự kiện thường niên do Câu lạc bộ Amstronomy - câu lạc bộ Thiên văn học đầu tiên và duy nhất của trường Trung học Phổ thông Chuyên Hà Nội Amsterdam tổ chức. (Ảnh: Bảo Ngọc/Vietnam+)

Ngày 11/4, khuôn viên trường Trung học Cơ sở Nguyễn Như Uyên (Cầu Giấy, Hà Nội) trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết khi đón tiếp hàng trăm học sinh và phụ huynh của Hà Nội đến tham dự Astrotales’26 - sự kiện do Câu lạc bộ Amstronomy - câu lạc bộ Thiên văn học của trường Trung học Phổ thông Chuyên Hà Nội Amsterdam tổ chức.

Khác với các triển lãm khoa học truyền thống vốn nặng về trưng bày, Astrotales’26 gây ấn tượng mạnh mẽ bằng hình thức "nhập vai tương tác." Điểm sáng nhất, thu hút đông đảo các bạn nhỏ xếp hàng chờ đợi chính là khu vực Escape Room.

Tại đây, các "nhà thám hiểm nhí" được đặt vào những không gian giả định với cốt truyện ly kỳ. Để thoát ra ngoài, các em phải trực tiếp tương tác với các nhân vật NPC và giải quyết những câu đố hóc búa liên quan đến kiến thức thiên văn.

Không dừng lại ở các trò chơi trí tuệ, Astrotales’26 còn là một bữa tiệc công nghệ mãn nhãn. Khu vực Thực tế ảo (VR) cho phép người tham gia bước chân ra khỏi bầu khí quyển Trái Đất, lơ lửng giữa các hành tinh khổng lồ và tận mắt chứng kiến những hiện tượng thiên văn kỳ thú mà trước đây chỉ có thể thấy qua màn hình tivi.

Bên cạnh đó, khu triển lãm gây chú ý với sự xuất hiện của các mô hình thiên văn được sản xuất bằng công nghệ in 3D tinh xảo. Các thí nghiệm Lý - Hóa - Sinh động cũng được thực hiện trực tiếp, giúp tái hiện lại các nguyên lý vận hành của vũ trụ một cách trực quan nhất.

Đặc biệt, hoạt động ngắm nhìn bầu trời qua kính thiên văn chuyên dụng vẫn luôn là "đặc sản" của Amstronomy. Dưới sự hướng dẫn tận tình của các bạn học sinh chuyên Lý trường Ams, những khái niệm xa vời về quang học hay cấu tạo của các vì sao bỗng trở nên gần gũi và dễ hiểu hơn bao giờ hết đối với các em học sinh từ 8 đến 14 tuổi.

Một số hình ảnh tại sự kiện:

Sự kiện thu hút đông đảo phụ huynh và các em học sinh tham dự. (Ảnh: Bảo Ngọc/Vietnam+)
Mỗi phòng chơi là một trạm dừng trên con tàu du hành thời gian, nơi người tham gia trở thành nhân vật chính trong câu chuyện của bầu trời, tự mình khám phá ra những bí ẩn đang ẩn sâu trong dải Ngân hà. (Ảnh: Bảo Ngọc/Vietnam+)
Khu vực Thực tế ảo (VR) cho phép người tham gia bước chân ra khỏi bầu khí quyển Trái Đất, lơ lửng giữa các hành tinh khổng lồ và tận mắt chứng kiến những hiện tượng thiên văn kỳ thú mà trước đây chỉ có thể thấy qua màn hình tivi. (Ảnh: Bảo Ngọc/Vietnam+)
Các thí nghiệm Lý - Hóa - Sinh động cũng được thực hiện trực tiếp, giúp tái hiện lại các nguyên lý vận hành của vũ trụ một cách trực quan nhất. (Ảnh: Bảo Ngọc/Vietnam+)
Chị Ngô Thị Quỳnh Diệp (1989, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi thấy sự kiện thiên văn học rất bổ ích, nay dẫn hai con đến để khám phá vũ trụ mà chúng luôn tưởng tượng, hai con của tôi thấy rất phấn khích. (Ảnh: Bảo Ngọc/Vietnam+)
#Hoạt động trải nghiệm thiên văn học #Sự kiện Astrotales’26 #Giáo dục STEM và thiên văn #Trải nghiệm thực tế ảo VR #Kỹ năng giải đố và tư duy logic #Tri thức về vũ trụ và thiên văn #Các hoạt động tương tác và mô hình 3D #Khám phá bầu trời qua kính thiên văn #Phổ biến kiến thức khoa học cho giới trẻ #Sự kiện truyền cảm hứng khoa học #thiên văn học #thiên văn học việt nam TP. Hà Nội
