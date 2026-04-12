Hàng loạt hoạt động trải nghiệm thiên văn học thú vị cho học sinh ở Hà Nội

Ngày 11/4, khuôn viên trường Trung học Cơ sở Nguyễn Như Uyên (Cầu Giấy, Hà Nội) trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết khi đón tiếp hàng trăm học sinh và phụ huynh của Hà Nội đến tham dự Astrotales’26 - sự kiện do Câu lạc bộ Amstronomy - câu lạc bộ Thiên văn học của trường Trung học Phổ thông Chuyên Hà Nội Amsterdam tổ chức.

Khác với các triển lãm khoa học truyền thống vốn nặng về trưng bày, Astrotales’26 gây ấn tượng mạnh mẽ bằng hình thức "nhập vai tương tác." Điểm sáng nhất, thu hút đông đảo các bạn nhỏ xếp hàng chờ đợi chính là khu vực Escape Room.

Tại đây, các "nhà thám hiểm nhí" được đặt vào những không gian giả định với cốt truyện ly kỳ. Để thoát ra ngoài, các em phải trực tiếp tương tác với các nhân vật NPC và giải quyết những câu đố hóc búa liên quan đến kiến thức thiên văn.

Không dừng lại ở các trò chơi trí tuệ, Astrotales’26 còn là một bữa tiệc công nghệ mãn nhãn. Khu vực Thực tế ảo (VR) cho phép người tham gia bước chân ra khỏi bầu khí quyển Trái Đất, lơ lửng giữa các hành tinh khổng lồ và tận mắt chứng kiến những hiện tượng thiên văn kỳ thú mà trước đây chỉ có thể thấy qua màn hình tivi.

Bên cạnh đó, khu triển lãm gây chú ý với sự xuất hiện của các mô hình thiên văn được sản xuất bằng công nghệ in 3D tinh xảo. Các thí nghiệm Lý - Hóa - Sinh động cũng được thực hiện trực tiếp, giúp tái hiện lại các nguyên lý vận hành của vũ trụ một cách trực quan nhất.

Đặc biệt, hoạt động ngắm nhìn bầu trời qua kính thiên văn chuyên dụng vẫn luôn là "đặc sản" của Amstronomy. Dưới sự hướng dẫn tận tình của các bạn học sinh chuyên Lý trường Ams, những khái niệm xa vời về quang học hay cấu tạo của các vì sao bỗng trở nên gần gũi và dễ hiểu hơn bao giờ hết đối với các em học sinh từ 8 đến 14 tuổi.

Một số hình ảnh tại sự kiện:

Sự kiện thu hút đông đảo phụ huynh và các em học sinh tham dự.

Mỗi phòng chơi là một trạm dừng trên con tàu du hành thời gian, nơi người tham gia trở thành nhân vật chính trong câu chuyện của bầu trời, tự mình khám phá ra những bí ẩn đang ẩn sâu trong dải Ngân hà. (Ảnh: Bảo Ngọc/Vietnam+)

Chị Ngô Thị Quỳnh Diệp (1989, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi thấy sự kiện thiên văn học rất bổ ích, nay dẫn hai con đến để khám phá vũ trụ mà chúng luôn tưởng tượng, hai con của tôi thấy rất phấn khích. (Ảnh: Bảo Ngọc/Vietnam+)

Ba công viên Di sản ASEAN mới của Việt Nam có gì hấp dẫn du khách? Ba công viên Di sản ASEAN mới của Việt Nam gồm Vườn quốc gia Pù Mát, Khu bảo tồn Văn hóa và Thiên nhiên Đồng Nai; Vườn quốc gia Xuân Thủy sở hữu đa dạng sinh học cao, với nhiều cảnh quan đẹp.