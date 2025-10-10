Ba công viên Di sản ASEAN mới của Việt Nam có gì hấp dẫn du khách?

Tại Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN lần thứ 18 (AMME-18) diễn ra tại Langkawi, Malaysia, Việt Nam có thêm 3 Vườn quốc gia được công nhận là “Công viên Di sản ASEAN."

Ba “Công viên Di sản ASEAN” mới của Việt Nam gồm Vườn quốc gia Pù Mát (Nghệ An); Khu Bảo tồn Văn hóa và Thiên nhiên (Đồng Nai) và Vườn Quốc gia Xuân Thủy (Ninh Bình).

Với việc đóng góp tổng cộng 12 vườn di sản, Việt Nam thuộc nhóm các quốc gia có nhiều Công viên Di sản ASEAN nhất khu vực.

Vườn Quốc gia Pù Mát

Nằm trên địa bàn 3 huyện Anh Sơn, Con Cuông và Tương Dương (cũ), Vườn quốc gia Pù Mát có diện tích gần 95.000ha, là vùng lõi của Khu Dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An do UNESCO công nhận năm 2007.

Tên gọi Pù Mát bắt nguồn từ tiếng Thái, nghĩa là "đỉnh núi cao", với đỉnh cao nhất 1.841m.

Khỉ mặt đỏ ở Vườn Quốc gia Pù Mát. (Nguồn: Báo ảnh Việt Nam).

Vườn Quốc gia Pù Mát sở hữu một hệ sinh thái động thực vật đa dạng bậc nhất miền Trung với 2.494 loài thực vật và 1746 loài động vật. Trong số đó, có không ít loài động thực vật có tên trong sách Đỏ Việt Nam. Đặc biệt, đây cũng là nơi đầu tiên phát hiện những cá thể sao la ở Việt Nam.

Điểm nhấn của Vườn Quốc gia Pù Mát là thác Khe Kèm cao 150m, cách xã Con Cuông 20km, được ví như "dải lụa trắng" giữa đại ngàn. Từ chân thác, du khách có thể ngắm dòng nước tung bọt trắng xóa, hòa cùng tiếng chim rừng và bầu không khí mát lành.

Một hành trình khác đáng thử là ngồi thuyền dọc sông Giăng, nơi núi đá vôi sừng sững, phong lan khoe sắc và đàn khỉ tung tăng trên những tán cây. Suối Mọc cũng mang đến trải nghiệm khó quên, nơi có dòng nước trong vắt, mát lạnh mùa hè và ấm áp vào mùa đông.

Không chỉ thiên nhiên, Pù Mát còn hấp dẫn bởi văn hóa độc đáo của người Thái, H'Mông, Đan Lai tạo nên một bức tranh vừa hùng vĩ, vừa đậm chất bản địa.

Khu Bảo tồn Thiên nhiên-Văn hóa Đồng Nai

Khu Bảo tồn Thiên nhiên-Văn hóa Đồng Nai có diện tích khoảng 68.000ha rừng tự nhiên và 32.000ha hồ Trị An.

Du khách khám phá rừng nguyên sinh tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên-Văn hóa Đồng Nai. (Ảnh: Hồng Đạt/ TTXVN)

Đây là vùng lõi của khu Dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận, là “lá phổi xanh” của vùng Đông Nam Bộ nổi bật với hệ sinh thái đa dạng, nơi cư ngụ của nhiều loài động, thực vật quý hiếm.

Theo thống kê, Khu Bảo tồn Thiên nhiên-văn hóa Đồng Nai có tổng số 1.552 loài thực vật bậc cao, 166 họ, 95 bộ, 10 lớp, thuộc 6 ngành, trong đó, 43 loài nằm trong danh lục Đỏ IUCN (2015), 36 loài trong sách Đỏ Việt Nam (2007), 11 loài nguy cấp, quý hiếm. Ngoài ra, khu bảo tồn còn có 103 loài cây dược liệu quý, hiếm cần được bảo vệ nguồn gen và phát triển.

Không chỉ đa dạng về các loài thực vật, Khu Bảo tồn Thiên nhiên-Văn hóa Đồng Nai còn phong phú về động vật hoang dã, với 1.817 loài. Lớp thú có 85 loài, 27 họ và 10 bộ, trong đó có 36 loài quý hiếm, đặc hữu của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á gồm bò tót, bò bangten, voi, gấu chó, sói lửa... và đặc biệt là đàn voi hoang dã cuối cùng của Việt Nam.

Nơi đây cũng là “địa chỉ đỏ” với 3 di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia là địa đạo Suối Linh, Trung ương Cục miền Nam và Khu ủy miền Đông Nam Bộ. Khu Bảo tồn Thiên nhiên-Văn hóa Đồng Nai là điểm đến du lịch hấp dẫn, mang lại cho du khách nhiều cơ hội khám phá, trải nghiệm thú vị và ý nghĩa.

Vườn Quốc gia Xuân Thủy

Cách Hà Nội khoảng 160km, Vườn Quốc gia Xuân Thủy (tỉnh Ninh Bình) rộng hơn 7.100ha, là khu Ramsar (công ước quốc tế quy định về bảo tồn và sử dụng hợp lý, thích đáng các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế) đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á, được công nhận từ năm 1988.

Cò thìa được xếp hạng Nguy cấp trong Sách Đỏ quốc tế, mỗi năm chỉ xuất hiện 40 cá thể trong Vườn Quốc gia Xuân Thủy. (Ảnh: Lâm Khánh/TTVN)

Đây là vùng đất ngập nước quý giá ở cửa sông Hồng, đóng vai trò điểm dừng chân quan trọng của hàng chục nghìn loài chim di cư quốc tế.

Xuân Thủy sở hữu hệ sinh thái đa dạng gồm bãi triều, rừng ngập mặn và cồn cát, là nơi sinh sống của nhiều loài chim nước quý hiếm như cò thìa, bồ nông chân xám, rẽ mỏ thìa. Ngoài chim, vườn còn có nguồn hải sản phong phú, tạo sinh kế cho cộng đồng dân cư ven biển.

Bên cạnh thiên nhiên, vùng đất này còn lưu giữ dấu ấn văn hóa đặc trưng của cư dân đồng bằng châu thổ sông Hồng với các làng nghề, lễ hội truyền thống và những ngôi làng ven biển giàu bản sắc.

Năm 2004, UNESCO công nhận Xuân Thủy là vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển châu thổ sông Hồng.

Hiện nay, đây là điểm đến hấp dẫn cho những người yêu thiên nhiên, muốn khám phá hệ sinh thái đất ngập nước và chiêm ngưỡng những đàn chim di trú khổng lồ bay về mỗi mùa Đông./.

