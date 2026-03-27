Sân chơi hướng nghiệp thực tế thu hút hàng nghìn học sinh trung học cơ sở

Ngày 26 tháng 3 năm 2026, Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn tổ chức Ngày hội mở với chủ đề “The Future is Hands-on”, thu hút gần 1.000 học sinh THCS và THPT tham gia trải nghiệm thực tế ngành nghề.

Ngày 26/3, Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn tổ chức Ngày hội mở với chủ đề “The Future is Hands-on”, thu hút gần 1.000 học sinh Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông tham gia trải nghiệm thực tế ngành nghề.

Điểm nhấn là hoạt động tham quan, thực hành mô phỏng tại các gian hàng của các khoa Cơ khí ô tô, Điện – Điện tử, Du lịch… cùng sự hướng dẫn tận tình của giảng viên và sinh viên. Học sinh lớp 9 đặc biệt hào hứng khi được tự tay vận hành mô hình, tiếp cận thiết bị hiện đại.

Chương trình còn có tư vấn tuyển sinh,teambuilding, trò chơi dân gian và hỗ trợ xe đưa đón, ăn nhẹ miễn phí. Ngày hội đã giúp các em định hướng nghề nghiệp rõ ràng, khẳng định phương châm “học đi đôi với hành” của nhà trường./.