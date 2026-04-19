Lâm Đồng: Cháy nhiều căn nhà ngay trung tâm Đà Lạt

Ngày 19/4, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra trên đường Tô Ngọc Vân (Lâm Đồng) khiến nhiều căn nhà bị cháy, rất may vụ việc không gây thiệt hại về người.

Hỏa hoạn từ căn nhà của gia đình ông Nguyễn Hữu Hà (số 18 đường Tô Ngọc Vân). Ngay sau đó, ngọn lửa cũng lan nhanh sang hai căn nhà cao tầng ở hai bên cùng một căn nhà phía sau. Rất may mắn khi xảy ra hỏa hoạn, nhiều người trong các căn nhà nêu trên đã kịp thời thoát ra ngoài, hô hoán người dân xung quanh dập lửa.

Nhận được tin báo, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp cũng nhanh chóng có mặt, huy động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường phối hợp với địa phương để khống chế vụ hỏa hoạn.

Đến khoảng 10 giờ 40 sáng cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được khống chế.

Hiện lực lượng chức năng tiếp tục triển khai phương án để dập tắt hoàn toàn vụ hỏa hoạn, đồng thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả và tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy./.