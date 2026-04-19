Lâm Đồng: Cháy nhiều nhà ngay trung tâm Đà Lạt, 1 căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn

Khoảng 9 giờ sáng ngày 19/4, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra trên đường Tô Ngọc Vân (đoạn gần cầu Ba Toa, phường Cam Ly-Đà Lạt, Lâm Đồng) khiến nhiều căn nhà bị cháy, rất may vụ việc không gây thiệt hại về người.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, đám cháy bất ngờ xuất hiện từ căn nhà của gia đình ông Nguyễn Hữu Hà (số 18 đường Tô Ngọc Vân). Do căn nhà có vật liệu dễ bắt lửa nên đám cháy nhanh chóng lan rộng bao trùm cả căn nhà cấp 4, cột khói cao cả chục mét.

Ngay sau đó, ngọn lửa cũng lan nhanh sang hai căn nhà cao tầng ở hai bên (số 16 và 20 Tô Ngọc Vân) cùng một căn nhà phía sau. Rất may mắn khi xảy ra hỏa hoạn, nhiều người trong các căn nhà nêu trên đã kịp thời thoát ra ngoài, hô hoán người dân xung quanh dập lửa.

Ba căn nhà liền kề (số 16-18-20 Tô Ngọc Vân) và một căn nhà phía sau lưng bị thiệt hại sau vụ hỏa hoạn sáng 19/4. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Nhận được tin báo, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp cũng nhanh chóng có mặt, huy động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường phối hợp với địa phương để khống chế vụ hỏa hoạn.

Đến khoảng 10 giờ 40 phút sáng cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được khống chế, không cháy lan sang những căn nhà khác trong khu vực.

Vụ hỏa họa không gây thiệt hại về người nhưng đã khiến nhiều vật dụng, tài sản của người dân bị thiêu rụi, trong đó, căn nhà của gia đình ông Hà bị thiệu rụi hoàn toàn, các căn nhà xung quanh bị thiệt hại một phần.

Hiện lực lượng chức năng tiếp tục triển khai phương án để dập tắt hoàn toàn vụ hỏa hoạn, đồng thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu qủa và tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy nêu trên./.

