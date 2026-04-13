Cứu 5 người mắc kẹt trong đám cháy nhà ở Hà Nội

Ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại nhà số 47, ngõ 131 đường Hồng Hà (phường Hồng Hà, Hà Nội) vào đêm 12/4, khiến nhiều người dân hoảng sợ, tri hô dập lửa.

Theo một số nhân chứng tại hiện trường, vào khoảng 22 giờ 45 phút ngày 12/4, người dân quanh khu vực nêu trên phát hiện có khói bốc ra từ khu vực tầng 1 của ngôi nhà 5 tầng, 1 tum.

Người dân nhanh chóng đưa 3 xe máy ra khỏi nhà và tìm cách chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn tại chỗ, đồng thời báo cho lực lượng chức năng.

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Hà Nội) đã điều động hàng chục cán bộ, chiến sỹ và xe chữa cháy chuyên dụng nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp với Công an phường Hồng Hà tổ chức chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn. Ít phút sau, đám cháy đã được khống chế.

Trong quá trình chữa cháy, lực lượng cứu nạn nhân đã hướng dẫn, đưa 5 người mắc kẹt ở trong nhà ra ngoài an toàn.

Nguyên nhân gây hỏa hoạn đang được lực lượng chức năng làm rõ./.

