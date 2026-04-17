Lai Châu: Kịp thời khống chế vụ cháy rừng phòng hộ ở Tân Uyên

Ngày 17/4, thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu cho biết, vụ cháy rừng phòng hộ tại bản Hua Cưởm 2 đã được khống chế, tránh để lửa lan rộng.

Trước đó, vào lúc 17 giờ ngày 16/4, nhiều người dân phát hiện một đám cháy tại khu vực rừng phòng hộ bản Hua Cưởm 2 và nhanh chóng thông báo cho các lực lượng chức năng.

Sau khi nhận được thông tin, Ủy ban Nhân dân xã Tân Uyên đã huy động hơn 300 người thuộc nhiều lực lượng để chữa cháy rừng.

Ông Chu Văn Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Uyên, cho biết khu vực cháy thuộc rừng phòng hộ dải Hoàng Liên Sơn thuộc tiểu khu 369, Khoảnh 4, 5 đang được giao khoán cho các bản Pá Xôm, Tát Xôm 3, Hua Cưởm 2. Rừng phòng hộ nên lớp thảm thực vật dày, địa hình phức tạp, vách đá cao, độ dốc lớn khó khăn cho việc tiếp cận khu vực cháy.

Sau khi tiếp cận từ xa, lực lượng chức năng đã tổ chức cắt đường băng để khoanh vùng, đến sáng nay cơ bản khống chế được đám cháy. Các lực lượng vẫn túc trực, theo dõi, sẵn sàng phản ứng khi lửa bùng phát, lên phương án xử lý triệt để đám cháy, đồng thời thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Thời điểm này đang là cao điểm mùa hanh khô tại Lai Châu. Bên cạnh đó, hiện cũng đang vào mùa đi lấy mật ong rừng của người dân nên rất dễ xảy ra cháy rừng./.

