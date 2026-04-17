Khánh Hòa ứng dụng công nghệ tiếp nhận xử lý phản ánh của người dân

Xây dựng chính quyền số là xu thế tất yếu, nền tảng quan trọng để có một hệ thống hành chính hiện đại, minh bạch và gần dân.

Ứng dụng “KhanhHoa-S” (viết tắt của hệ thống phản ánh hiện trường tỉnh Khánh Hòa) đã phát huy hiệu quả tích cực, giúp kết nối giữa người dân, doanh nghiệp với chính quyền các cấp.

Kết nối người dân với chính quyền

Chỉ cần vào app “KhanhHoa-S” trên điện thoại thông minh, ông Phạm Ngọc Phương (Vĩnh Điềm Trung, phường Tây Nha Trang) đã gửi được phản ánh về tình trạng mất mỹ quan đô thị tại khu dân cư của mình. Phản ánh được gửi vào buổi sáng, ngay buổi trưa, cơ quan chức năng đã xử lý xong việc. Vì vậy, không chỉ ông Phương mà người dân xung quanh khu dân cư đều rất hài lòng.

Ứng dụng “KhanhHoa-S” được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa thực hiện đổi tên từ ứng dụng “PAKN Khánh Hòa” đồng thời chuyển đổi tên “Hệ thống phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về kinh tế-xã hội tỉnh Khánh Hòa” thành “Hệ thống phản ánh hiện trường tỉnh Khánh Hòa."

Từ ngày 1/1/2026 đến nay “KhanhHoa-S” đã có 9.337 tài khoản được người dân, doanh nghiệp đăng ký sử dụng. Mặc dù mới đưa vào hoạt động, ứng dụng đã tiếp nhận 447 phản ánh, kiến nghị (bình quân hơn 5 phản ánh, kiến nghị/ngày), trong đó có 324 phản ánh, kiến nghị đủ điều kiện tiếp nhận, chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý. Người dân nêu ý kiến phản ánh về các lĩnh vực, giao thông, chiếu sáng, cây xanh, hạ tầng đô thị, trật tự an toàn xã hội…

Ông Nguyễn Văn Sỹ, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa (đơn vị quản lý, vận hành ứng dụng), cho biết “KhanhHoa-S” hoạt động 24/24 giờ, bảo đảm mọi phản ánh của người dân được tiếp nhận, xử lý kịp thời. Người dân có thể theo dõi, giám sát tiến độ giải quyết ngay trên ứng dụng. Qua đó, “KhanhHoa-S” trở thành cầu nối tương tác hiệu quả giữa chính quyền và người dân.

Trung tâm Chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa đang bổ sung các tiện ích trên hệ thống phản ánh hiện trường, đặc biệt là việc kết nối, tích hợp với các hệ thống thông tin khác. Điều này tạo thuận lợi cho người dân trong việc đăng ký tài khoản, sử dụng các thông tin điện tử cá nhân sẵn có.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa, hệ thống phản ánh hiện trường - “KhanhHoa-S” ngày càng được người dân biết đến và tin dùng. Điều này thể hiện qua số lượng tài khoản truy cập, số lượt tương tác, số phản ánh tăng qua từng giai đoạn. Đây thực sự là công cụ, kênh thông tin giúp người dân phản ánh những vấn đề bất cập trong xã hội với chính quyền một cách trực tiếp; thúc đẩy cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Ứng dụng "KhanhHoa-S" trên điện thoại thông minh. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

Nâng cao mức độ hài lòng

Tỉnh Khánh Hòa đang đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, thực hiện mục tiêu cải thiện thực chất, bền vững chất lượng phục vụ nhân dân, phấn đấu đến năm 2030 đạt tỷ lệ hài lòng tối thiểu 95%. Từ hiệu quả bước đầu ứng dụng “KhanhHoa-S” mang lại, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đặt ra mục tiêu có trên 15.000 tài khoản đăng ký sử dụng.

Các cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương tăng cường chất lượng xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; giảm tỷ lệ trường hợp xử lý phản ánh, kiến nghị “trễ hạn” (phấn đấu dưới 10%) và tỷ lệ đánh giá “không hài lòng” (phấn đấu dưới 20%).

Nhiều phản ánh, kiến nghị của người dân đã được các cơ quan, đơn vị tích cực, chủ động xử lý đúng và trước hạn, đặc biệt trong các lĩnh vực gắn với đời sống dân sinh như: vệ sinh môi trường, đô thị và hạ tầng giao thông. Chất lượng báo cáo kết quả xử lý cũng được nâng lên, với thông tin trả lời rõ ràng, kèm hình ảnh minh chứng và biện pháp thực hiện. Điển hình như Ủy ban Nhân dân các phường Ninh Hòa, Đông Hải, Đô Vinh, Đông Ninh Hòa; Sở Xây dựng,…

“Qua ứng dụng “KhanhHoa-S," việc xử lý phản ánh, kiến nghị trên Hệ thống hiện trường đã phát huy hiệu quả tích cực, giúp kết nối giữa người dân, doanh nghiệp với chính quyền các cấp. Bên cạnh đó, ý thức phục vụ người dân của cán bộ, công chức có chuyển biến tích cực, thể hiện qua việc chủ động tương tác, trao đổi trực tiếp trên hệ thống thay vì yêu cầu người dân liên hệ lại qua các kênh truyền thống” - ông Phạm Quốc Hoàn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa chia sẻ.

Mặc dù vậy, một số cơ quan, đơn vị và địa phương còn trả lời chung chung, mang tính hình thức, chưa giải quyết triệt để nội dung phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp. Việc này khiến phát sinh phản ánh lặp lại, nhất là lĩnh vực vệ sinh môi trường, giải quyết thủ tục hành chính, tiếng ồn karaoke, chiếm dụng vỉa hè, xây dựng trái phép…

Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, yêu cầu các địa phương tuyên truyền lợi ích và kết quả triển khai hệ thống phản ánh hiện trường “KhanhHoa-S." Tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn người dân, doanh nghiệp cài đặt và sử dụng ứng dụng. Các cơ quan, địa phương liên quan bảo đảm thực hiện đúng quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh. Nội dung trả lời phải rõ ràng, đúng trọng tâm, có minh chứng và giải pháp khắc phục cụ thể; bảo đảm nâng cao mức độ hài lòng; xử lý dứt điểm các nội dung trễ hạn, tồn đọng…

“KhanhHoa-S” hứa hẹn trở thành công cụ hữu ích trong việc giải quyết kịp thời các vấn đề dân sinh, qua đó nâng cao mức độ hài lòng của người dân, hướng tới mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp và gần dân. Việc triển khai thực hiện ứng dụng đã và đang cho thấy sự chuyển biến rõ nét trong tiến trình xây dựng chính quyền số tại tỉnh Khánh Hòa./.

