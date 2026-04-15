OpenAI sẽ phát hành mô hình GPT-5.4-Cyber cho một số đối tác hạn chế

Ngày 15/4, công ty trí tuệ nhân tạo OpenAI cho biết sẽ phát hành mô hình an ninh mạng mới nhất của mình cho một số đối tác hạn chế, trong bối cảnh đối thủ Anthropic cũng áp dụng cách tiếp cận tương tự đối với hệ thống AI mới.

Động thái của hai tên tuổi lớn trong lĩnh vực AI phản ánh những lo ngại ngày càng gia tăng về một cuộc chạy đua sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) giữa giới chuyên gia và tin tặc, khi các công cụ tiên tiến có thể bị lợi dụng để gây ra các cuộc tấn công mạng quy mô lớn.

OpenAI nhấn mạnh mục tiêu là “phổ biến các công cụ này rộng rãi nhất có thể trong khi vẫn ngăn chặn việc lạm dụng." Theo đó, mô hình GPT-5.4-Cyber sẽ chỉ được cung cấp cho những người dùng và tổ chức thuộc “cấp độ cao nhất” trong chương trình Trusted Access for Cyber (TAC), trong đó có hàng nghìn chuyên gia an ninh mạng đã được xác minh và hàng trăm nhóm chịu trách nhiệm bảo vệ các phần mềm quan trọng.

Trước đó, Anthropic cũng chỉ cung cấp mô hình Claude Mythos cho khoảng 40 tập đoàn công nghệ lớn trong khuôn khổ sáng kiến mang tên Project Glasswing. Dù không được thiết kế chuyên biệt cho an ninh mạng, Mythos đã gây ấn tượng khi phát hiện hàng nghìn lỗ hổng trong các phần mềm phổ biến, trong đó có những lỗi tồn tại suốt nhiều năm, thậm chí hàng thập kỷ.

Sự xuất hiện của các mô hình như Mythos và GPT-5.4-Cyber diễn ra trong bối cảnh giới công nghệ đang đặc biệt quan tâm đến khả năng ngày càng cao của AI trong việc viết và phân tích mã nguồn. Những năng lực này cho phép phát hiện lỗi và điểm yếu bảo mật, nhưng đồng thời cũng có thể bị khai thác cho các mục đích tấn công.

OpenAI cho biết GPT-5.4-Cyber được “đào tạo theo hướng cho phép xử lý các tác vụ an ninh mạng," nhằm hỗ trợ các chuyên gia kiểm tra hệ thống mà không gặp quá nhiều hạn chế. Trong khi đó, Anthropic khẳng định việc giới hạn quyền truy cập Mythos nhằm tạo lợi thế thời gian cho các bên phòng thủ khắc phục lỗ hổng trước khi bị tin tặc khai thác.

Tuy nhiên, OpenAI nhấn mạnh không nên tập trung quyết định ai có quyền tự bảo vệ mình, mà hướng tới việc mở rộng quyền tiếp cận cho các đối tượng hợp pháp thông qua các cơ chế xác minh người dùng và mục đích sử dụng một cách tự động và khách quan hơn./.

