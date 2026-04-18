Hà Nội ra mắt Bản đồ đổi mới thể thao hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới

Tối 17/4, tại khuôn viên Đại học Bách khoa Hà Nội, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức Chương trình hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4) năm 2026. Chủ đề năm của IP Day 2026 tạo ra sự truyền tải mạnh mẽ về quyết tâm bảo hộ và khai thác tài sản trí tuệ của Thủ đô.

Chương trình là hoạt động cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương và thành phố về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân về vai trò của sở hữu trí tuệ trong phát triển kinh tế tri thức và chuyển đổi số.

Điểm nhấn đặc biệt nhất của đêm sự kiện là nghi thức "Bản đồ đổi mới thể thao" cùng Tuyên ngôn và cam kết điện tử được thực hiện với sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại. Nghi thức thể hiện sự kết nối giữa các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu và cộng đồng sáng tạo, cùng chung tay thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả bảo hộ và khai thác tài sản trí tuệ trong thực tiễn đời sống.

Thông qua các hoạt động hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2026, Hà Nội không chỉ tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm đổi mới sáng tạo của cả nước mà còn từng bước hội nhập sâu rộng vào mạng lưới đổi mới sáng tạo toàn cầu. Việc thúc đẩy bảo hộ, khai thác và thương mại hóa tài sản trí tuệ theo chuẩn mực quốc tế được xác định là nền tảng quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế Thủ đô.

Sự kiện khép lại trong niềm hứng khởi của cộng đồng trí thức trẻ, mở ra những kỳ vọng mới về một tương lai nơi các ý tưởng sáng tạo được bảo vệ, tôn vinh và chuyển hóa thành những giá trị kinh tế-xã hội thiết thực.

(Ảnh: Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội)

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, Hà Nội định hướng xây dựng hệ sinh thái sở hữu trí tuệ đồng bộ, hiện đại, gắn kết chặt chẽ với các chuẩn mực và thông lệ quốc tế, qua đó thu hút nguồn lực tri thức, công nghệ và đầu tư chất lượng cao, đưa Thủ đô trở thành điểm đến của sáng tạo, đổi mới và hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ và công nghiệp sáng tạo trong thời gian tới.

Song song với các hoạt động truyền thông và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, việc triển khai hiệu quả Luật Sở hữu trí tuệ cũng đóng vai trò then chốt trong việc hiện thực hóa các mục tiêu của Nghị quyết 57 trong thực tiễn.

Khi các quy định pháp lý được áp dụng đồng bộ, minh bạch và sát với nhu cầu của doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu cũng như cá nhân sáng tạo, hệ thống sở hữu trí tuệ sẽ vận hành hiệu quả hơn, từ khâu xác lập quyền đến bảo vệ và khai thác thương mại. Điều này không chỉ giúp giảm thiểu rủi ro xâm phạm quyền, mà còn tạo dựng niềm tin cho các chủ thể tham gia hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Trong bối cảnh Nghị quyết 57 đang được triển khai sâu rộng, việc tăng cường thực thi Luật Sở hữu trí tuệ chính là nền tảng quan trọng để thúc đẩy hình thành thị trường tài sản trí tuệ minh bạch, năng động, qua đó góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế dựa trên tri thức và công nghệ.



Do đó, các hoạt động như chương trình hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2026 tại Hà Nội không chỉ mang ý nghĩa tuyên truyền, nâng cao nhận thức mà còn góp phần cụ thể hóa các mục tiêu của Nghị quyết 57, đưa sở hữu trí tuệ trở thành nền tảng quan trọng trong phát triển kinh tế số và xã hội số của Thủ đô cũng như cả nước./.

