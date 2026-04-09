Việt Nam đóng góp tích cực cho Hội nghị ASEAN về Hợp tác Sở hữu trí tuệ

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, từ ngày 6-10/4, Hội nghị Nhóm công tác ASEAN về Hợp tác Sở hữu trí tuệ lần thứ 78 (AWGIPC 78) diễn ra tại Bali, Indonesia, tập trung đánh giá kết quả hợp tác sở hữu trí tuệ giai đoạn trước và định hình chiến lược mới cho giai đoạn 2026-2030.

Trọng tâm thảo luận của hội nghị là triển khai Kế hoạch hành động sở hữu trí tuệ ASEAN (AIPRAP) giai đoạn 2026-2030, với mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi số và tăng cường hiệu quả quản trị trong toàn khu vực.

Các nước thành viên thống nhất đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) vào quy trình xác lập quyền và cung cấp dịch vụ công; đồng thời thí điểm nền tảng nộp đơn kỹ thuật số chung cho sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng bàn thảo việc xây dựng Khung định giá tài sản trí tuệ ASEAN và các hướng dẫn về tài chính dựa trên tài sản trí tuệ, nhằm thúc đẩy thương mại hóa và khai thác hiệu quả tài sản vô hình trong nền kinh tế sáng tạo.

Nước chủ nhà Indonesia đề xuất xây dựng một công cụ pháp lý mang tính ràng buộc nhằm tăng cường quản trị tiền bản quyền tác giả trong môi trường kỹ thuật số.

Theo Trưởng Cơ quan chiến lược chính sách Pháp luật Indonesia, Andry Indrady, các cơ chế quốc tế hiện hành dù đã tạo nền tảng bảo hộ bản quyền, song chưa theo kịp những thay đổi nhanh chóng của ngành công nghiệp sáng tạo, đặc biệt là sự phát triển của nền tảng phát trực tuyến và các hệ thống dựa trên AI.

Thực tế này đặt ra yêu cầu hoàn thiện cơ chế minh bạch trong thu và phân phối tiền bản quyền, nhất là trong bối cảnh giao dịch xuyên biên giới ngày càng gia tăng.

Indonesia nhấn mạnh đề xuất hướng tới việc xây dựng hệ thống quản trị tiền bản quyền một cách minh bạch, có khả năng kết nối dữ liệu và xác thực thông tin, qua đó bảo đảm phân chia lợi ích công bằng hơn cho các nhà sáng tạo, nghệ sỹ biểu diễn, nhà sản xuất và chủ sở hữu quyền.

Việc triển khai được đề xuất theo lộ trình linh hoạt, tôn trọng khuôn khổ pháp lý của từng quốc gia thành viên.

Ngoài ra, hội nghị cũng rà soát khả năng nâng cấp Hiệp định khung ASEAN về Hợp tác sở hữu trí tuệ (AFAIPC) theo hướng phù hợp hơn với bối cảnh kinh tế số.

Các đại biểu tại hội nghị. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

Các chương trình hợp tác với đối tác quốc tế như Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), cơ quan sở hữu trí tuệ của Trung Quốc, châu Âu, Nhật Bản, Mỹ và Vương quốc Anh tiếp tục được duy trì và mở rộng, nhằm nâng cao năng lực thể chế và chia sẻ kinh nghiệm quản lý.

Tại hội nghị, các nước thành viên ASEAN đã cập nhật kết quả nổi bật trong năm 2025 và ưu tiên năm 2026.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Indonesia, bà Phạm Thị Kim Oanh - Phó Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết Việt Nam đã báo cáo về những thành quả trong năm 2025, trong đó có việc Quốc hội thông qua Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ với tỷ lệ đồng thuận cao.

Đồng thời Việt Nam cũng đã có những văn bản hướng dẫn thi hành việc bảo vệ bản quyền đối với việc sử dụng AI hỗ trợ trong quá trình sáng tạo cũng như việc khai thác sử dụng các đối tượng, các tài liệu, các đối tượng quyền tác giả, quyền liên quan trong quá trình đào tạo huấn luyện AI.

Việt Nam cũng ghi nhận kết quả tích cực trong xử lý tồn đọng hồ sơ, khi giải quyết gần 250.000 đơn, nâng hiệu suất xác lập quyền lên 74% so với năm trước, dù số lượng đơn mới tăng khoảng 20%.

AWGIPC 78 tái khẳng định trong bối cảnh kinh tế số phát triển nhanh, các nước ASEAN thống nhất tiếp tục tăng cường hợp tác, hoàn thiện cơ chế pháp lý và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, hướng tới mục tiêu xây dựng một cộng đồng đổi mới, sáng tạo và cạnh tranh dựa trên nền tảng sở hữu trí tuệ vững chắc./.

