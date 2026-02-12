Hà Nội: Cải cách hành chính, chuyển đổi số là động lực trung tâm của tăng trưởng

Xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách, thành phố Hà Nội đang đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính và chuyển đổi số thực sự trở thành động lực trung tâm của tăng trưởng, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 từ 11% trở lên.

Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu tiếp tục nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX). Đồng thời, phấn đấu Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) đạt tối thiểu 86%, trong đó tỷ lệ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về dịch vụ công trực tuyến đạt từ 90% trở lên.

Một trong những điểm nhấn quan trọng của Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2026 của thành phố là việc đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo gắn với chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Cụ thể, Hà Nội phấn đấu 100% hoạt động chỉ đạo, điều hành và quản trị nội bộ được thực hiện trên nền tảng số, ứng dụng AI trong Hệ thống quản lý văn bản và điều hành. Thành phố cũng đặt mục tiêu 100% hồ sơ công việc tại cấp thành phố và cấp xã được xử lý trên môi trường điện tử (trừ hồ sơ mật).

Về cải cách thủ tục hành chính, Hà Nội phấn đấu 100% thủ tục hành chính được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi thành phố. Thành phố cam kết phấn đấu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn hoặc trước hạn; riêng lĩnh vực tài nguyên môi trường và kế hoạch đầu tư phải đạt tỷ lệ đúng hạn tối thiểu 99%.

Liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy, Hà Nội tiếp tục thực hiện tinh gọn bộ máy theo hướng "Tinh-Gọn-Mạnh-Hiệu năng-Hiệu lực-Hiệu quả." Đáng chú ý, thành phố đặt chỉ tiêu giảm tối thiểu 20% biên chế cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước theo lộ trình thực hiện của Trung ương. Đặc biệt, Hà Nội sẽ tổ chức đánh giá hiệu quả sau 1 năm thực hiện tổ chức lại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố trên cơ sở điều chuyển các điểm phục vụ từ ủy ban nhân dân xã, phường về Trung tâm này quản lý.

Năm 2026, Hà Nội xác định chủ đề công tác là “Kỷ cương, chuyên nghiệp-Đột phá, sáng tạo-Hiệu quả, bền vững." Thành phố quán triệt phương châm “Hà Nội đã nói là làm," thực hiện tinh thần “6 dám” (dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu khó khăn), “5 dễ” (dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, dễ đánh giá, dễ kiểm tra giám sát) và “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ thẩm quyền) trong thực thi công vụ.

Để đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm giải trình, Hà Nội yêu cầu 100% phản ánh, kiến nghị của người dân về quy định hành chính phải được xử lý và công khai kết quả trên ứng dụng iHanoi. Lãnh đạo các cấp định kỳ ít nhất 6 tháng/lần phải tổ chức đối thoại với người dân và doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn.

Trong thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Thành ủy Hà Nội (Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy), thành phố Hà Nội đã hoàn thành phương án tái cấu trúc và triển khai áp dụng đối với 293 thủ tục hành chính. Việc tái cấu trúc này giúp thành phố tiết kiệm hơn 1.650 tỷ đồng chi phí xã hội mỗi năm, cắt giảm hàng triệu giờ đi lại, đánh dấu bước chuyển đổi căn bản từ quản lý hồ sơ giấy sang quản lý dựa trên dữ liệu./.

