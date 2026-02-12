Bầu cử Quốc hội và HĐND: Những người ứng cử đều được cử tri tín nhiệm cao

Ngày 12/2, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị hiệp thương lần ba lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh đã báo cáo về tình hình, kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét, sự tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã, phường đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI và người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Theo bà Lê Thị Cẩm Tú, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh, các hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú được tổ chức chu đáo, công khai, dân chủ, tỷ lệ cử tri tham dự bảo đảm theo quy định. Những người ứng cử đều được cử tri tín nhiệm cao và bày tỏ sự đồng tình, tin tưởng.

Tại hội nghị hiệp thương lần thứ ba, sau khi thông qua danh sách trích ngang; căn cứ cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu, ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri, các đại biểu thảo luận, thống nhất không đưa 1 người vào danh sách (đại biểu có đơn xin rút); biểu quyết giới thiệu 19 người (không bao gồm đại biểu do Trung ương giới thiệu) ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Cùng với 6 đại biểu do Trung ương hiệp thương, giới thiệu, tỉnh Tây Ninh có 25 người ứng cử đại biểu Quốc hội để Hội đồng bầu cử Quốc gia lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử theo từng đơn vị bầu cử.

Các đại biểu biểu quyết thống nhất danh sách người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)

Các đại biểu thống nhất không đưa vào danh sách ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với 4 người có đơn xin không tham gia ứng cử. 100% đại biểu thống nhất thông qua danh sách 135 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031, bảo đảm số lượng, cơ cấu, thành phần. Đây là cơ sở để Hội đồng bầu cử tỉnh Tây Ninh lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử theo từng đơn vị bầu cử.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh khẳng định Hội nghị hiệp thương lần thứ ba là bước quan trọng trong quy trình hiệp thương theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân, có ý nghĩa quyết định trong việc thống nhất danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn để giới thiệu ra bầu cử.

Quá trình hiệp thương được thực hiện bảo đảm chặt chẽ về tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử, đồng thời đáp ứng yêu cầu về cơ cấu, thành phần, số lượng theo quy định; phát huy dân chủ, khách quan và trách nhiệm trong công tác giới thiệu người ứng cử.

Tỉnh Tây Ninh có 5 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI với 15 đại biểu được bầu; 27 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh với 81 đại biểu được bầu, đối với cấp xã, toàn tỉnh có 634 đơn vị bầu cử với 2.059 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã./.

