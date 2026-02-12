Kỳ họp HĐND tỉnh Tây Ninh: Định vị lại Trung tâm hành chính-chính trị mới

Ngày 12/2, Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề) để thông qua 10 Nghị quyết quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội năm 2026 và những năm tiếp theo.

Trong số đó, Nghị quyết về việc thông qua Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau hợp nhất tỉnh được xem là một trong những Nghị quyết cần thiết và cấp bách.

Việc tổ chức không gian các hoạt động kinh tế-xã hội của tỉnh theo mô hình: 3 vùng kinh tế-xã hội, 3 trung tâm, 6 hành lang kinh tế, 3 trục động lực và 1 vành đai biên giới, bảo đảm phát triển cân bằng, bền vững, tăng cường liên kết, phát huy tối đa tiềm năng.

Ba trung tâm gồm: Cụm đô thị Tân Ninh-Long Hoa là trung tâm văn hóa, giáo dục, thể thao, y tế, du lịch, thương mại, dịch vụ mang đậm bản sắc văn hóa cấp khu vực, vùng Đông Nam Bộ.

Cụm đô thị Long An-Tân An là trung tâm thương mại, dịch vụ hiện đại, giá trị gia tăng cao, công nghiệp, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ số, giáo dục, đào tạo, y tế, đô thị thông minh.

Cụm đô thị Đức Hòa-Hậu Nghĩa là trung tâm động lực mới để phát triển thành Trung tâm hành chính-chính trị mới của tỉnh (hiện nay Trung tâm hành chính - chính trị của tỉnh đặt trên địa bàn phường Long An); là trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ, logistics, công nghệ cao, công nghệ số, công nghệ số tập trung, giáo dục, đào tạo, y tế.

Tây Ninh phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển năng động, xanh, bền vững; là nơi đáng đến và đáng sống ở phía Nam. Tỉnh giữ vai trò trung tâm kết nối chiến lược giữa vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, là đầu mối giao thương quan trọng với Campuchia; xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ.

Hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội được đầu tư đồng bộ, hiện đại; môi trường sinh thái được bảo vệ, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; quốc phòng, an ninh bảo đảm vững chắc. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng nâng cao. Các chỉ số phát triển con người thuộc nhóm cao của cả nước; người dân có cuộc sống phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân 10-10,5%/năm; năng suất lao động xã hội tăng 8-9%/năm. GRDP bình quân đầu người đạt 8.000-8.500 USD (tương đương 210-225 triệu đồng); thu nhập bình quân đầu người đạt 94 triệu đồng; tỷ lệ đô thị hóa từ 45% trở lên.

Kỳ họp cũng thông qua các nghị quyết về chính sách hỗ trợ áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản; phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và kế hoạch đầu tư công năm 2026 từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại đã nộp ngân sách; chủ trương đầu tư xây dựng đường cao tốc Gò Dầu-Xa Mát (giai đoạn 1, đoạn từ Gò Dầu đến thành phố Tây Ninh) và đường Tân An-Bình Hiệp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu bế mạc kỳ họp. (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh Nghị quyết điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là nghị quyết đặc biệt quan trọng, hoàn thiện lại không gian phát triển mới, tối ưu hóa tính kết nối (giữa 2 tỉnh Tây Ninh và Long An cũ) và kết nối vùng trong khu vực; giải quyết các bất cập, bất hợp lý đang gặp phải; bổ sung vào Quy hoạch những lĩnh vực có tiềm năng, thế mạnh khi không gian, dư địa mới được mở ra.

Quy hoạch tỉnh được nghiên cứu, xây dựng với tư duy khách quan, khoa học, toàn diện, tầm nhìn phát triển trong dài hạn, tạo được sự đồng thuận cao. Hai dự án cao tốc Gò Dầu-Xa Mát và đường Tân An-Bình Hiệp được xác định là công trình trọng điểm, tạo trục giao thông chiến lược liên vùng, là bước khởi động để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; góp phần hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua các Nghị quyết. (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)

Để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ngành, các cấp khẩn trương triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, hiệu quả, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ban của Hội đồng Nhân dân, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, tổ chức chính trị-xã hội tỉnh quan tâm phối hợp triển khai và tăng cường giám sát việc thực hiện để các nghị quyết phát huy hiệu quả thiết thực, phục vụ nhân dân, sự phát triển của tỉnh nhà trong giai đoạn mới./.

