Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh kiểm tra công tác bầu cử tại Tây Ninh

Ngày 6/2, Đoàn công tác của Ủy ban Bầu cử quốc gia do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh làm Trưởng đoàn đã kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại tỉnh Tây Ninh.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Tây Ninh, cho biết công tác chỉ đạo, điều hành và phối hợp triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị bầu cử được các cấp, ngành trong tỉnh thực hiện nghiêm túc, bảo đảm tiến độ.

Các nội dung trọng tâm: Lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử; lập, niêm yết danh sách cử tri; tổ chức tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử; hội nghị hiệp thương... đều được chuẩn bị đầy đủ điều kiện, thực hiện đúng quy định. Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai theo kế hoạch; an ninh trật tự, an toàn phục vụ bầu cử được bảo đảm, chưa phát sinh vấn đề phức tạp hay khiếu nại, tố cáo liên quan.

Tuy nhiên, với dự kiến hơn 2,6 triệu cử tri, việc in thẻ cử tri (có ký tên, đóng dấu), in danh sách để rà soát khi cử tri đi bầu, xác nhận đã bầu và tổng hợp số lượng phiếu so với danh sách cử tri nếu không có phần mềm hoặc công cụ hỗ trợ sẽ gặp khó khăn trong theo dõi, báo cáo.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Tây Ninh Nguyễn Hồng Thanh phát biểu tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra của Ủy ban Bầu cử quốc gia. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)

Tỉnh đề xuất Hội đồng Bầu cử quốc gia bổ sung phần mềm hỗ trợ in thẻ, kiểm tra tình trạng cử tri đã bầu; đồng thời thống nhất giao Bộ Công an chủ trì in thẻ cử tri hoặc cung cấp danh sách cử tri dạng file mềm cho Ủy ban Bầu cử các xã, phường trích xuất, in ấn. Tỉnh cũng kiến nghị xem xét tăng mức hỗ trợ kinh phí để thực hiện tốt công tác bầu cử.

Toàn tỉnh Tây Ninh có 5 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI với 15 đại biểu được bầu; 27 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh với 81 đại biểu được bầu; 634 đơn vị bầu cử cấp xã với 2.059 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu.

Đến nay, Tây Ninh đã hoàn thành Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất và lần thứ hai, thỏa thuận lập danh sách sơ bộ 20 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; 139 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031; gần 4.000 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.

Việc hiệp thương được thực hiện nghiêm túc, đúng trình tự, thủ tục; cơ cấu, thành phần bảo đảm theo định hướng của Trung ương và yêu cầu thực tiễn địa phương.

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đã được bàn giao về địa phương. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp xã đang phối hợp Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử, hoàn thành chậm nhất ngày 8/2.

Ông Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)

Ông Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, cho biết địa phương đã rà soát, dự kiến các tình huống có thể phát sinh trong quá trình tổ chức bầu cử, giao cơ quan chuyên môn xây dựng phương án, kịch bản xử lý, nhất là tình huống liên quan đến hệ thống mạng, lập danh sách cử tri bảo đảm khoa học, logic... nhằm chủ động, không để bị động khi phát sinh sự việc.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của tỉnh Tây Ninh, bảo đảm tiến độ, chất lượng; đồng thời ghi nhận kiến nghị, đề xuất của địa phương.

Nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị quan trọng diễn ra ngay sau Đại hội XIV của Đảng, trong bối cảnh nhiều yếu tố mới, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh xác định công tác bầu cử là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu.

Trong điều kiện thời gian chuẩn bị rút ngắn hơn 2 tháng so với các nhiệm kỳ trước, một số khâu triển khai vào dịp Tết với khối lượng công việc lớn, tỉnh cần tập trung cao độ, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị các cơ quan, đơn vị tỉnh Tây Ninh tổ chức tốt Hội nghị hiệp thương lần thứ ba; chuẩn bị kỹ lưỡng việc lập, niêm yết danh sách cử tri, quan tâm đến cử tri khu vực biên giới, cử tri tạm trú; đẩy mạnh tuyên truyền, cung cấp đầy đủ tiểu sử, chương trình hành động của người ứng cử trên phương tiện thông tin đại chúng để cử tri nắm bắt thông tin. Đồng thời, tăng cường tập huấn, hướng dẫn cơ sở trong điều kiện vận hành chính quyền địa phương hai cấp; chủ động xây dựng kịch bản xử lý tình huống; bảo đảm điều kiện về chuyển đổi số, cơ sở vật chất, kinh phí, nhân lực; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý vướng mắc. Đảm bảo sau bầu cử lựa chọn được những đại biểu đủ đức, đủ tài, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Cùng ngày, Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại xã Bến Lức và phường Long An./.

