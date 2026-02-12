Lập danh sách người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội của các cơ quan TW

Ngày 11/2/2026, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI của các cơ quan Trung ương./.
Tăng cường gắn kết Việt Nam-Hy Lạp trên kênh đối ngoại đảng
Đại sứ Việt Nam tại Hy Lạp Phạm Thị Thu Hương đã tham dự lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 22 của Đảng Cộng sản Hy Lạp (KKE) ở thủ đô Athens.
Thư thăm hỏi về lũ lụt gây thiệt hại nghiêm trọng ở Mozambique
Trong thư, Tổng Bí thư thông báo khoản hỗ trợ 100.000 USD của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam để góp phần giúp Nhân dân Mozambique khắc phục hậu quả thiên tai.
Xây dựng đồng bộ ba trụ cột hạ tầng phục vụ trung tâm tài chính quốc tế
Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình, xây dựng trung tâm tài chính không phải là câu chuyện “một sớm một chiều,” mà phải được đánh giá bằng thời gian dài, có thể từ 5 năm trở lên.
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết chúc Tết Quân khu 2
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết tin tưởng lực lượng vũ trang Quân khu 2 sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ vững truyền thống của quân khu.
Thủ tướng chúc Tết nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và dâng hương các cố lãnh đạo
Trong không khí mừng Đảng, mừng Xuân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới thăm, chúc Tết nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và dâng hương các cố lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Bầu cử Quốc hội và HĐND: Lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đủ tiêu chuẩn ứng cử
Ngày 11/2, thành phố Cần Thơ, tỉnh Hưng Yên đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp.
Thống nhất 217 người ở Trung ương đủ điều kiện lập danh sách ứng cử
Ngày 11/2, Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.
Tổng Bí thư Tô Lâm: Đắk Lắk phải trở thành đầu mối kết nối phát triển vùng
Làm việc với tỉnh Đắk Lắk, Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy phát triển, xác lập vai trò kết nối Tây Nguyên với Duyên hải Nam Trung Bộ, xây dựng mô hình tăng trưởng mới, phát triển nhanh, bền vững.
Tổng Bí thư thăm, chúc tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Đắk Lắk
Chiều 11/2/2026, Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Bính Ngọ 2026.
Bầu cử Quốc hội và HĐND: Đồng Nai thống nhất danh sách chính thức người ứng cử
Đồng Nai đã thống nhất danh sách chính thức 23 ứng cử viên Quốc hội và 150 ứng cử viên Hội đồng Nhân dân tỉnh cho kỳ bầu cử 2026-2031, đảm bảo quy trình dân chủ, minh bạch.
"Quảng Trị chú trọng đột phá về hạ tầng để sớm trở thành cực tăng trưởng mới"
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tin tưởng với khát vọng vươn lên cùng sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị tiếp tục đạt nhiều thành tích cao.
Báo Phnom Penh Post: Bước ngoặt chiến lược trong hợp tác Việt Nam-Campuchia
Việc tăng cường hợp tác thực chất giúp Việt Nam và Campuchia luôn làm chủ vận mệnh, cùng hướng tới tương lai phát triển ổn định, vì lợi ích của nhân dân hai nước và hòa bình, thịnh vượng của khu vực.
Phát triển đối ngoại trong kỷ nguyên mới tương xứng với vị thế của đất nước
Nghị quyết Đại hội Đảng XIV chỉ rõ nhiệm vụ phải củng cố hơn nữa cục diện đối ngoại rộng mở, thuận lợi cho đất nước phát triển trên cơ sở những kết quả đạt được thời gian qua.
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tặng quà Tết tại Tuyên Quang
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết gửi tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang lời chúc mừng năm mới sức khỏe, hạnh phúc và an khang.
Tổng Bí thư: Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong bất kỳ tình huống nào
Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Ea H’Leo quán triệt, nhận thức sâu sắc việc giữ vững chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia phải được đặt lên hàng đầu.
Thủ tướng chúc Tết gia đình nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ
Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, ngày 11/2/2026, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, chúc Tết gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ.
Thống nhất cao trong lựa chọn lập danh sách sơ bộ người ứng cử
Hội nghị hiệp thương lần thứ hai thể hiện sự thống nhất cao trong việc thảo luận, lựa chọn, thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân.
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc tết cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng EA Hleo
Sáng 11/2, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương thăm, chúc tết cán bộ chiến sỹ đồn biên phòng EA Hleo, tỉnh Đắk Lắk.
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thăm, tặng quà Tết tại Huế
Theo Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, hoạt động thăm và tặng quà Tết thể hiện trách nhiệm, tình cảm của Đảng và Nhà nước, MTTQ, Tổng Liên đoàn Lao động đối với nhân dân.
Bầu cử Quốc hội và HĐND: Lào Cai thống nhất danh sách người ứng cử
Lào Cai thống nhất lựa chọn, lập danh sách 14 người đang cư trú, công tác tại tỉnh đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; thống nhất danh sách 5 người không tiếp tục giới thiệu ứng cử.
Bộ trưởng Aukrust: Việt Nam là một trong những đối tác mạnh mẽ nhất của Na Uy
Bộ trưởng Åsmund Aukrust cho biết Na Uy tự hào là đối tác của ASEAN trong nhiều năm qua và Việt Nam là một trong những đối tác mạnh mẽ nhất của nước này.
Xử lý khó khăn, vướng mắc trong xây dựng, quản lý Cơ sở dữ liệu công chứng
Nghị quyết mới hướng dẫn xây dựng, quản lý và chia sẻ cơ sở dữ liệu công chứng, nâng cao hiệu quả và an toàn hoạt động công chứng tại Việt Nam.
Tổng Bí thư: Bồi đắp nguồn nhân lực tại chỗ, từng bước nâng cao dân trí
Tổng Bí thư nhấn mạnh công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học, THCS xã Ea Rốk sẽ góp phần phát triển giáo dục ở địa phương, bồi đắp nguồn nhân lực tại chỗ, từng bước nâng cao dân trí.
Thủ tướng tuyên bố ra mắt Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam ở TP Hồ Chí Minh
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam: Chủ trương sáng tỏ-Cơ chế đã rõ-Nguồn lực sẵn có-Quyết không từ bỏ-Thành công sẽ có.
Tổng Bí thư dự khởi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học, THCS xã Ea Rốk
Sáng 11/2/2026, Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học, Trung học cơ sở xã Ea Rốk (tỉnh Đắk Lắk).
Thủ tướng dự Lễ ra mắt Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam
Sáng 11/2/2026, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ ra mắt Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Không khí chuẩn bị bầu cử tại các địa phương ven biển Quảng Trị
Với nhiều hình thức linh hoạt, các địa phương ven biển ở Quảng Trị tập trung thông tin về thời gian, quy định bầu cử đến mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là ngư dân thường xuyên bám biển dài ngày.
Quảng Trị: Không khí chuẩn bị bầu cử lan tỏa tại các địa phương ven biển
Đối với những cử tri thường xuyên đánh bắt xa bờ, các địa phương đã chủ động phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng và gia đình để thông tin kịp thời về thời gian, địa điểm tổ chức bầu cử.
Tổng Bí thư Tô Lâm chúc tết tướng lĩnh quân đội nghỉ hưu
Nhân dịp đón Xuân Bính Ngọ năm 2026, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, đã gặp mặt, chúc tết các đại biểu tướng lĩnh quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác.
Thanh niên Việt-Trung tăng cường giao lưu “Kế thừa nguồn gen đỏ”
Ngày 10/2, tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây (Trung Quốc) đã diễn ra Buổi thuyết trình Thanh niên Việt-Trung với chủ đề “Kế thừa nguồn gen đỏ” với sự tham dự của 150 thanh niên Việt Nam.