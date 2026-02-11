Báo Phnom Penh Post: Bước ngoặt chiến lược trong hợp tác Việt Nam-Campuchia

Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Vương quốc Campuchia ngày 6/2 vừa qua, tờ Phnom Penh Post mới đây đã đăng bài bình luận của Phó Giáo sư, Tiến sỹ Neak Chandarith, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quốc tế và Chính sách Công thuộc Đại học Hoàng gia Phnom Penh (RUPP), đánh giá ý nghĩa của chuyến thăm đối với quan hệ hai nước trong bối cảnh mới.

Theo học giả người Campuchia, chuyến thăm là một sự kiện vượt khuôn khổ nghi thức ngoại giao thông thường và là bước ngoặt chiến lược mới trong thời kỳ mà ông gọi là “kỷ nguyên bất tử của tình láng giềng” hay “tình hữu nghị bất diệt.

Tác giả bài viết cho rằng trong bối cảnh địa chính trị khu vực và thế giới có nhiều biến động, quan hệ Việt Nam-Campuchia cần tiếp tục được củng cố trên nền tảng “đoàn kết đặc biệt,” “quan hệ anh em” và “hữu nghị truyền thống.”

Tác giả nhấn mạnh đến yếu tố địa lý và sự kết nối tự nhiên giữa hai nước, đồng thời cho rằng sự ổn định và phát triển của mỗi nước có tác động trực tiếp tới nước kia. Vì vậy, việc tăng cường hợp tác toàn diện được xem là nhu cầu chiến lược đối với sự tồn vong của cả hai dân tộc.

Cũng theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Neak Chandarith, để bảo đảm quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia luôn bền vững, Đảng, Chính phủ và các cơ quan chức năng của hai bên cần phát huy trách nhiệm trước nhân dân, thanh niên và các thế hệ lãnh đạo tương lai, đồng thời tiếp tục củng cố “niềm tin chung” nhằm đưa quan hệ song phương bước vào giai đoạn phát triển mới.

Trên tinh thần đó, tác giả cho rằng “tin cậy chính trị” giữa Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) là yếu tố then chốt giúp hai nước ứng phó hiệu quả với các thách thức.

Bên cạnh đó, việc thúc đẩy “gắn kết chiến lược” giữa Campuchia, Việt Nam và Lào cũng được xem là cơ sở để củng cố đoàn kết khu vực, đóng góp vào việc duy trì “vai trò trung tâm của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)” trong cấu trúc khu vực.

Trên phương diện kinh tế, học giả Campuchia cho rằng bước chuyển hướng tới “quan hệ thực chất” đang được thúc đẩy bởi động lực hợp tác và liên kết ngày càng sâu rộng giữa hai nền kinh tế.

Mục tiêu tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân từ 10%/năm trở lên cho giai đoạn 2026-2030 được đặt ra tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ là động lực quan trọng cho tiến trình phát triển của khu vực. Ngoài ra, việc Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi số và công nghiệp hóa cũng được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho Campuchia thông qua việc tiếp tục mở rộng thị trường và tăng cường kết nối kinh tế.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Neak Chandarith, việc hai nước tăng cường hợp tác thông qua các dự án kết nối giao thông, logistics và thương mại không chỉ là bằng chứng hữu hình của tình “hữu nghị bất diệt” mà còn là minh chứng cụ thể cho sự gắn kết hợp tác giữa hai nước, góp phần thúc đẩy giao thương và củng cố chuỗi cung ứng ngày càng chặt chẽ.

Tác giả lưu ý việc Việt Nam và Campuchia phấn đấu đạt mốc kim ngạch thương mại song phương 20 tỷ USD trong thời gian tới sẽ là bước đi cụ thể để hiện thực hóa tiềm năng hợp tác, đồng thời từng bước xây dựng khu vực biên giới trở thành một “biên giới thông minh.”

Kết luận bài viết, tác giả nhấn mạnh việc tăng cường hợp tác thực chất sẽ giúp Việt Nam và Campuchia luôn làm chủ vận mệnh của mình và cùng hướng tới tương lai phát triển ổn định, vì lợi ích của nhân dân hai nước và hòa bình, thịnh vượng của khu vực./.

