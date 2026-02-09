Xuân Bính Ngọ 2026: Sẻ chia Tết đủ đầy cùng bà con người gốc Việt tại Campuchia

Trong không khí rộn ràng của mùa Xuân mới khi Tết cổ truyền Bính Ngọ 2026 đang tới gần, với tinh thần sẻ chia tình đồng bào nơi đất khách quê người, sáng 9/2, Công ty Viettel Cambodia (Metfone) thuộc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia và Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia (KVA) tổ chức chương trình “Xuân an yên-Vui đón Tết,” trao tặng hơn 1.000 phần quà cho các gia đình người gốc Việt có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh, thành trên “đất nước Chùa Tháp.”



Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, với mong muốn mang tới một cái Tết đủ đầy, ấm no hơn cho bà con, công ty Metfone thông qua Đại sứ quán Việt Nam và KVA đã trao tặng 1.075 suất quà Tết với tổng trị giá 22.655 USD cho các gia đình có hoàn cảnh kém may mắn trên khắp 9 tỉnh, thành có đông bà con người gốc Việt sinh sống tại Campuchia.



Lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia và lãnh đạo Metfone trao tặng quà Tết cho bà con gốc Việt tại thủ đô Phnom Penh. (Ảnh: Quang Anh/TTXVN)

Chương trình “Xuân an yên-Vui đón Tết” như lời chúc Xuân của Metfone gửi tới cộng đồng người gốc Việt, mong muốn góp phần sẻ chia tình cảm ấm cúng, đoàn viên của một mùa Xuân mới an yên cùng kiều bào đang sinh sống tại Campuchia. Qua đó, cùng bà con trao gửi niềm tin vào một năm mới tốt đẹp hơn, vui đón Tết Bính Ngọ với niềm tin và kỳ vọng vào kỷ nguyên phát triển mới của quê hương Việt Nam.



Phát biểu tại chương trình, Tổng Giám đốc công ty Metfone Cao Mạnh Đức cho biết cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia từ lâu đã trở thành một phần máu thịt trong mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết và gắn bó giữa hai dân tộc Việt Nam-Campuchia.

Dù xa quê hương, bà con vẫn gìn giữ tiếng Việt, phong tục, truyền thống và tinh thần cần cù, vượt khó. Chính những giá trị đó đã và đang góp phần vun đắp cho cây cầu hữu nghị giữa hai quốc gia ngày càng bền chặt.



Chia sẻ triết lý kinh doanh luôn song hành cùng trách nhiệm xã hội, trong đó sự thành công của doanh nghiệp không thể tách rời sự phát triển bền vững của cộng đồng, ông Cao Mạnh Đức nhấn mạnh Metfone luôn nỗ lực đồng hành cùng bà con thông qua các chương trình an sinh xã hội thiết thực, lâu dài và đầy tính nhân văn. Những phần quà Xuân tuy không lớn về vật chất, nhưng chứa đựng trong đó là tấm lòng, sự sẻ chia và tinh thần đùm bọc, tương thân tương ái.



Lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, KVA và Metfone trao tặng quà Tết cho bà con gốc Việt tại thủ đô Phnom Penh. (Ảnh: Quang Anh/TTXVN)

Ngoài chương trình tặng quà Tết, ông Cao Mạnh Đức khẳng định Metfone luôn đồng hành, tổ chức những hoạt động xã hội khác như khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, trao học bổng cho con em người gốc Việt vượt khó và có thành tích xuất sắc trong học tập…

Trong chặng đường sắp tới, Metfone sẽ tiếp tục là người bạn đồng hành tin cậy, chung tay xây dựng cộng đồng ngày càng vững mạnh, góp phần lan tỏa hình ảnh tốt đẹp của con người Việt Nam tại Campuchia và đóng góp tích cực hơn nữa cho mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa hai dân tộc.



Ông Cao Mạnh Đức, Tổng Giám đốc Metfone, phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Quang Anh/TTXVN)

Phát biểu tại chương trình, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Minh Vũ cho rằng đây là một chương trình có ý nghĩa đối với bà con sống xa quê hương vào dịp Tết Nguyên đán - ngày lễ của sự đoàn tụ, an vui.

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ bày tỏ hy vọng công ty Metfone cùng các doanh nghiệp Việt Nam khác kinh doanh trên “đất nước Chùa Tháp” tiếp tục đồng hành, hỗ trợ bà con người gốc Việt tại Campuchia vươn lên trong cuộc sống, thực sự hòa nhập với xã hội sở tại, đóng góp cho sự phát triển của Campuchia và quan hệ hai nước, đặc biệt sau chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới Campuchia vào ngày 6/2 vừa qua.

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ tin tưởng quan hệ Việt Nam-Campuchia sẽ bước lên một tầm cao mới, trong đó cộng đồng người gốc Việt sẽ góp phần quan trọng vào sự phát triển quan hệ song phương trong thời gian tới.



Tại trụ sở KVA, 200 phần quà đầu tiên đã được trao tận tay bà con tại thủ đô Phnom Penh. Chi nhánh KVA tại các địa phương sẽ giúp Metfone trao 875 phần quà còn lại cho bà con tại các địa phương khác.



Ông Sim Chy, Chủ tịch KVA thay mặt bà con kiều bào gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đại sứ quán Việt Nam và Công ty Metfone vì đã quan tâm và trao tặng những phần quà có ý nghĩa tới bà con cộng đồng nhân dịp Tết Nguyên đán. Theo ông Sim Chy, đây là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp bà con kiều bào cảm nhận được sự gắn kết, tình nghĩa đồng bào, dù đang sinh sống xa quê hương.



Tết không chỉ là thời khắc chuyển giao của đất trời, mà còn là lúc để nhìn lại chặng đường đã qua, trân trọng những nỗ lực bền bỉ và nuôi dưỡng hy vọng cho tương lai phía trước. Chương trình tặng quà Tết Bính Ngọ 2026 của Metfone không chỉ là một hoạt động thiện nguyện mà còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, sự kết nối giữa những người con xa xứ.



Tết Nguyên đán là dịp để người Việt muôn nơi sum vầy, cùng nhớ về cội nguồn, chia sẻ và trao gửi yêu thương. Những phần quà Tết từ Metfone đã góp phần lan tỏa tinh thần ấy, mang lại niềm vui, niềm hy vọng cho những gia đình gốc Việt còn khó khăn trên “đất nước Chùa Tháp”./.

