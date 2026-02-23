ADN cá hồi và astaxanthin mở ra xu hướng chống lão hóa toàn diện

Trong bối cảnh ô nhiễm môi trường, ánh nắng nhiệt đới gay gắt, căng thẳng và thiếu ngủ ngày càng phổ biến, các chuyên gia da liễu nhận định lão hóa da đang diễn ra sớm hơn và phức tạp hơn.

Điều này thúc đẩy sự chuyển dịch từ các phương pháp chăm sóc bề mặt sang chiến lược chống lão hóa toàn diện, kết hợp bảo vệ từ bên trong cơ thể với phục hồi từ bên ngoài.

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, trong sự kiện SKIN-Talk vừa diễn ra ở thành phố Tangerang, nhiều chuyên gia cho rằng stress oxy hóa (tình trạng mất cân bằng giữa các gốc tự do và các chất chống oxy hóa trong cơ thể, nghiêng về phía gốc tự do là một trong những nguyên nhân chính gây lão hóa và viêm da. Khi cơ thể chịu tác động từ ô nhiễm và tia cực tím, các gốc tự do tăng lên, làm suy giảm collagen, gây sạm da, nếp nhăn và mất độ đàn hồi.

Trong xu hướng mới, các chất chống oxy hóa tự nhiên như astaxanthin-hợp chất có trong tảo và hải sản-được đánh giá cao nhờ khả năng trung hòa gốc tự do, hỗ trợ cấu trúc collagen và giảm tác động của tia UV.

Nhiều nghiên cứu cho thấy việc bổ sung astaxanthin với liều lượng phù hợp có thể mang lại lợi ích chống viêm, giúp bảo vệ da lâu dài, đặc biệt trong môi trường đô thị.

Song song với bảo vệ từ bên trong, ngành thẩm mỹ da liễu cũng đang chú trọng đến công nghệ tái tạo. Thành phần PDRN (hợp chất sinh học chiết xuất từ ADN tinh trùng cá hồi, có cấu trúc tương đồng tới 95% với ADN của người) được quan tâm nhờ khả năng thúc đẩy sửa chữa mô và hỗ trợ phục hồi tổn thương tế bào.

Bác sỹ da liễu Litya Ayu Anindya cho biết PDRN có thể giúp làm chậm quá trình tổn thương tế bào, hỗ trợ sửa chữa ADN bị hư hại, từ đó cải thiện nếp nhăn, độ đàn hồi và độ săn chắc của da.

Ngoài ra, các giải pháp nguồn gốc thực vật đang được nghiên cứu để thay thế, hướng tới phát triển bền vững nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả tương đương.

Xu hướng chăm sóc da hiện nay vì vậy không còn chỉ dừng ở mỹ phẩm bôi ngoài mà hướng đến mô hình “hai chiều”: bổ sung chất chống oxy hóa từ bên trong và tái tạo từ bên ngoài. Các sản phẩm bổ sung astaxanthin được quảng bá nhằm bảo vệ da trước các yếu tố môi trường, trong khi các dòng chăm sóc da chứa PDRN, kết hợp công nghệ vi kim hoặc dẫn truyền vi điểm, giúp tăng khả năng hấp thụ, cấp ẩm và tái tạo.

Nhận thức về lão hóa sớm cũng đang gia tăng. Khảo sát mới đây của JakPat cho thấy phần lớn phụ nữ Indonesia coi lão hóa sớm là vấn đề nghiêm trọng, phản ánh xu hướng xem chăm sóc da như một phần của sức khỏe lâu dài thay vì chỉ mang tính thẩm mỹ.

Theo các chuyên gia, cách tiếp cận toàn diện này sẽ tiếp tục phát triển khi người tiêu dùng quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe, lối sống và yếu tố môi trường.

Trong bối cảnh đó, chống lão hóa không chỉ là làm đẹp mà còn là chiến lược chăm sóc cơ thể lâu dài, kết hợp dinh dưỡng, công nghệ và khoa học da liễu để duy trì làn da khỏe mạnh theo thời gian./.

