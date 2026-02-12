Nổ súng tại trường học ở Thái Lan: Nghi phạm gây án nhằm trả thù giáo viên

Tiếp tục thông tin về vụ nổ súng xảy ra chiều 11/2 tại một trường học ở thành phố Hat Yai thuộc tỉnh Songkhla, Cảnh sát Thái Lan cho biết nghi phạm gây án với động cơ trả thù giáo viên.

Vụ việc khiến 2 người bị thương nặng do trúng đạn và 1 người bị thương do ngã từ tầng hai xuống trong lúc chạy trốn.

Trước khi xảy ra vụ nổ súng, cảnh sát tỉnh Songkhla đã xử lý một vụ việc trong đó một người đàn ông hành hung người khác ở khu vực Ban Phru gần trường học.

Khi bị khống chế, đối tượng đã dùng rìu tấn công cảnh sát, đập vỡ cửa kính xe cảnh sát và cướp một khẩu súng ngắn MPX 9mm. Đối tượng được cho là có biểu hiện rối loạn tâm thần do sử dụng ma túy.

Tiếp đó, đối tượng đã cướp một chiếc xe máy, di chuyển đến trường Patong Prathankiriwat, huyện Hat Yai, Songkhla, ép các giáo viên và học sinh vào một phòng học, bắt giữ hiệu trưởng làm con tin trước khi nổ súng.

Thông tin điều tra ban đầu cho thấy động cơ gây án xuất phát từ việc đối tượng tức giận một giáo viên vì đã phạt em gái của hắn. Khi không tìm thấy giáo viên này, đối tượng đã bắn nữ hiệu trưởng và một nữ sinh.

Theo Bộ Y tế Thái Lan, nữ hiệu trưởng bị bắn vào ngực và bụng, đã được phẫu thuật nhưng hiện vẫn trong tình trạng nguy kịch và đang được theo dõi tại khoa hồi sức tích cực (ICU).

Nạn nhân thứ hai là nữ sinh 14 tuổi, bị bắn vào bụng và đang được phẫu thuật. Ngoài ra, một nữ sinh khác bị thương ở mắt cá chân do ngã từ tầng hai khi tìm cách chạy trốn.

Hung thủ đã bị cảnh sát bắn và bắt giữ tại hiện trường. Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Nổ súng tại trường học ở Thái Lan: Nghi phạm đã bị bắn hạ Tên này ban đầu nhắm bắn bảo vệ nhưng súng bị kẹt nhưng sau đó đối tượng xông vào bên trong trường học, bắt giữ các học sinh làm con tin rồi khống chế đưa đến chỗ hiệu trưởng và bắn bà 2 phát.