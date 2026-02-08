Ngày 8/2, gần 53 triệu cử tri Thái Lan chính thức bước vào cuộc tổng tuyển cử bầu ra 500 Hạ nghị sỹ để tiến tới thành lập quốc hội và chính phủ mới, sau khi Quốc hội nước này bị giải tán trước thời hạn vào ngày 12/12/2025.



Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, cuộc bầu cử được tổ chức theo hệ thống bầu cử hỗn hợp, bao gồm bầu 400 Hạ nghị sỹ theo đơn vị bầu cử và 100 Hạ nghị sĩ theo danh sách đảng.

Thủ tướng Thái Lan không do cử tri bầu trực tiếp mà được Hạ viện khóa mới bầu chọn trong số các ứng cử viên do các đảng chính trị đề cử, đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định.

Do đó, về cơ bản, cuộc tổng tuyển cử này tại Thái Lan có thể được chia thành 2 cuộc đua lớn của các đảng phải chính trị, gồm cuộc đua giành ghế tại Hạ viện và cuộc đua giành quyền thành lập chính phủ, cũng như chức vụ Thủ tướng.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên kể từ khi Hiến pháp 2017 được thông qua, Thượng nghị sỹ không có quyền tham gia bầu cử.



Theo số liệu chính thức của Ủy ban Bầu cử Thái Lan (EC), trong đợt bầu cử này, tổng cộng 3.526 ứng cử viên của 60 chính đảng đăng ký tranh cử theo khu vực bầu cử trên khắp 400 khu vực bầu cử và 1.570 ứng cử viên từ 57 chính đảng đăng ký tranh cử theo danh sách đảng.

Đối với chức vụ Thủ tướng nhiệm kỳ mới, 43 đảng đã đăng ký đề cử 94 ứng cử viên. Đảng đề cử ứng cử viên Thủ tướng phải giành được ít nhất 25 ghế tại Hạ viện mới chính thức có tư cách đề cử Thủ tướng trong cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện.



Trong khi đó, tổng số cử tri đủ điều kiện bầu cử Hạ viện trên toàn quốc tính đến ngày 16/1 là 52,9 triệu người, gồm 25,2 triệu cử tri nam và 27,6 triệu cử tri nữ.



Cuộc bỏ phiếu chính thức bắt đầu vào lúc 8h ngày 8/2 theo giờ địa phương và sẽ đóng cửa vào 17h cùng ngày. EC sẽ bắt đầu công tác kiểm phiếu ngay sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa và dự kiến công bố kết quả không chính thức của hơn 90% tổng số phiếu bầu vào khoảng 21h - 23h.



EC sẽ kiểm tra lại tính chính xác của kết quả và các vấn đề liên quan trước khi chính thức chứng nhận kết quả bầu cử trong vòng 60 ngày.

Tiếp đó, Hạ viện khóa mới sẽ tổ chức những phiên họp đầu tiên để bầu ra Chủ tịch Hạ viện (đồng thời là chủ tịch Quốc hội) trước khi tổ chức bầu Thủ tướng, dự kiến diễn ra cuối tháng 4 đầu tháng 5 năm nay. Chính phủ mới dự kiến sẽ được thành lập vào tháng 5.



Ngoài ra, song song với cuộc bầu cử, Thái Lan cũng tiến hành trưng cầu ý dân về soạn thảo hiến pháp mới nhằm thay thế hiến pháp năm 2017 của nước này.

Cử tri Thái Lan ngoài việc bỏ 2 phiếu để bầu nghị sỹ tại khu vực bầu cử và nghị sỹ theo danh sách đảng, còn bỏ thêm 1 phiếu cho cuộc trưng cầu ý dân này./.

